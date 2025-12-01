Baltijas balss logotype
Каковы преимущества употребления теплой воды натощак? 0 321

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Каковы преимущества употребления теплой воды натощак?

Да, стакан теплой воды, выпитый натощак, способствует активизации выработки желудочных ферментов и перистальтики кишечника, а также снижает кислотность желудочного сока.

 

«Это способствует более эффективному перевариванию пищи, которую мы едим в течение дня», — говорит диетолог-консультант и массажист Дарья ЗЕНЬКО.

- Кроме того, теплая вода способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения, поэтому ее регулярное употребление может помочь избежать застоя крови и лимфы, ускорить работу мозга и снять напряжение в организме.

Тем не менее, есть и исключения — не рекомендуется пить воду натощак тем, кто страдает от заболеваний почек, гипертонии или мочекаменной болезни».

Читайте нас также:
#питание #массаж #вода #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
