Да, стакан теплой воды, выпитый натощак, способствует активизации выработки желудочных ферментов и перистальтики кишечника, а также снижает кислотность желудочного сока.

«Это способствует более эффективному перевариванию пищи, которую мы едим в течение дня», — говорит диетолог-консультант и массажист Дарья ЗЕНЬКО.

- Кроме того, теплая вода способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения, поэтому ее регулярное употребление может помочь избежать застоя крови и лимфы, ускорить работу мозга и снять напряжение в организме.

Тем не менее, есть и исключения — не рекомендуется пить воду натощак тем, кто страдает от заболеваний почек, гипертонии или мочекаменной болезни».