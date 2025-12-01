Новый Год и часть зимних праздников совпадают с Рождественским постом. Шеф-повар Полина Кузьмина уверена, что праздничные блюда могут быть постными, но при этом разнообразными и вкусными.

Рождественский пост — один из самых длительных в году. Он стартовал 28 ноября и завершится 6 января. Полина Кузьмина утверждает, что любое традиционное блюдо новогоднего стола можно адаптировать под пост.

«Приготовить блюда без продуктов животного происхождения довольно просто. Например, для селедки под шубой я рекомендую заменить рыбу на водоросли вакаме, нори или маринованные баклажаны. Если вы решите использовать вакаме, то перед готовкой залейте их кипятком на две минуты. Салат лучше подавать на плоской тарелке, так его легче будет нарезать на аккуратные порции», — делится советом Кузьмина.

Веган-шеф уточняет, что в посуду, застеленную пищевой пленкой, укладываются слои салата поочередно, но в обратном порядке: свекла, морковь и авокадо, затем лук и водоросли. Как и в традиционном рецепте, каждый слой смазывается майонезом, но не обычным, а постным. Перед приходом гостей чашку с салатом переворачивают на тарелку и подают к столу.

«В оливье колбасу можно заменить копченым тофу, а яйца — авокадо. Можно добавить вяленые томаты, а вместо отварного картофеля использовать запеченный. Постный майонез можно найти практически в любом магазине», — добавляет Полина Кузьмина.

На горячее шеф-повар предлагает стейк из тофу. Если добавить любимые травы, соевый соус и жидкий дым, получится потрясающее блюдо. Завершает свой список альтернативных закусок кулинар брускеттами. На сухой сковороде нужно обжарить багет, натереть его чесноком и сверху выложить запеченные овощи и хумус.