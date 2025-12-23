Baltijas balss logotype
Проблемы молодежи: выбор блюд в ресторане вызывает тревогу у зуммеров

Еда и рецепты
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Проблемы молодежи: выбор блюд в ресторане вызывает тревогу у зуммеров

К списку вещей, которые представители поколения Z не могут или не хотят делать «как все», добавился и поход в ресторан.

 

Согласно исследованию британской сети ресторанов Prezzo, подавляющее большинство молодых людей испытывают «тревогу из-за меню». Ученые опросили более 2000 человек, чтобы выяснить, насколько комфортно они чувствуют себя во время еды вне дома. Около 86% взрослых представителей поколения Z (в возрасте от 18 до 24 лет) признались, что испытывают «беспокойство по поводу меню» во время ужина в ресторанах, в то время как среди всех респондентов этот показатель составил 67%.

Проблемы поколения Z

«Хотя большинство людей с нетерпением ждут возможности пообедать вне дома в праздничный сезон, наши исследования показывают, что для некоторых это может быть источником стресса», — отметил Дин Челленджер, генеральный директор Prezzo.

Распространенность этого специфического страха, по-видимому, связана с растущими затратами на обед вне дома, а также с опасениями респондентов о том, что они не смогут найти в меню подходящие блюда.

В некоторых случаях ситуация становится критической: почти 40% представителей поколения Z заявили, что откажутся от ужина в ресторане, если не смогут предварительно ознакомиться с меню заведения онлайн. Похожее исследование в Соединенных Штатах показало, что трое из десяти американцев испытывают «беспокойство по поводу меню», причем представители поколения Z нервничают больше, чем старшие поколения.

Чем отличаются поколения?

Опрос 2000 взрослых показал, что молодые поколения чаще испытывают тревогу при заказе: 41% представителей поколения Z и миллениалов (от 18 до 43 лет) по сравнению с лишь 15% представителей поколения X и бэби-бумеров (44–77 лет).

Таким образом, поколение Z постоянно сообщает о высоком уровне общей тревожности, которая затрагивает даже такие, казалось бы, простые и приятные занятия, как отпуск и обед. Габриэль Рубин, профессор исследований в области правосудия в Государственном университете Монклера, недавно опубликовал исследование, в котором утверждается, что «зуммеры боятся мира больше, чем предыдущие поколения».

Эксперт пояснил, что многие представители поколения Z, которых он изучал, сталкиваются с трудностями в общении в реальных условиях: «Они являются цифровыми аборигенами, но из-за COVID и других факторов упустили важные навыки общения в реальном мире».

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
