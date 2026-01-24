Baltijas balss logotype
В Великобритании начато расследование по факту гибели семи гигантских черепах 0 109

В мире животных
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Великобритании начато расследование по факту гибели семи гигантских черепах

Работники Национального фонда Великобритании обнаружили в лесу к северо-востоку от Эксетера семь мертвых сейшельских гигантских черепах. Эти редкие животные, обитающие на Сейшельских островах, имеют охраняемый статус. Полиция Девона и Корнуолла ищет свидетелей происшествия, сообщает The Guardian.

 

«С сожалением сообщаем, что на территории Национального фонда неподалеку от Эксетера были найдены мертвыми семь редких гигантских черепах. Эти черепахи не являются местными для Великобритании. В настоящее время инцидент находится под расследованием полиции», – цитирует издание представителей Национального фонда.

Известно, что естественный ареал гигантской черепахи ограничен небольшим островом Альдабра, который входит в состав Сейшельских островов. Эти животные представляют собой один из двух крупнейших видов сухопутных черепах. В дикой природе они могут достигать веса до 250 кг, а длина их панциря порой превышает 122 см. Зафиксированы случаи, когда гигантские черепахи доживали до 150 лет в неволе, а старейшие особи могли жить более 180–200 лет.

Как сообщает издание, в Великобритании запрещен ввоз и продажа черепах, изъятых из дикой природы. Заводчики имеют право продавать только тех животных, которые были рождены и вырощены в неволе. Все они должны быть идентифицированы с помощью чипирования. Также отмечается, что содержание таких черепах в качестве домашних животных представляет собой сложную задачу, так как они требуют специфических условий температуры и влажности, которые практически невозможно поддерживать в британском климате. Кроме того, их рацион питания также сложно обеспечить вне их естественной среды обитания.

