При выборе диеты многие, стремящиеся к снижению веса, в первую очередь отказываются от сладостей и мучных изделий. Мы уже разобрались с выбором сладостей, теперь обсудим муку и её разновидности.

Макароны

Наиболее вредными мучными изделиями считаются сдоба и продукты, содержащие большое количество маргарина и пшеничной муки высшего сорта. Такие изделия содержат трансжиры, вредные для сердца, и легкоусвояемые углеводы, которые по своему воздействию аналогичны сахару. В отличие от них, цельнозерновой хлеб и макароны из твёрдых сортов пшеницы являются более полезными. Мука, полученная из цельного зерна (обдирная или обойная; также может быть указано «из твёрдых сортов пшеницы»), сохраняет большинство витаминов и клетчатки, а также обеспечивает медленные углеводы, которые постепенно усваиваются организмом, не способствуя набору веса и снижая риск диабета.

Кроме того, чёрный хлеб и макароны из твёрдых сортов пшеницы должны быть обязательными в вашем рационе. Они обеспечивают организм витаминами группы В, улучшают работу пищеварительной системы и, согласно исследованию Лондонского университета, предотвращают образование жировых отложений в области талии.

Важно! «Новооткрытая» польза макарон не является основанием для того, чтобы устраивать пиршество в итальянском ресторане. Хотя паста сама по себе полезна, различные соусы, приготовленные на основе масла, жирных сливок и бекона, могут увеличить калорийность макаронного блюда в 2-3 раза. Эти лишние калории не исчезнут сами по себе.

Жирный сыр и молоко

Эти продукты не рекомендуются не только тем, кто стремится похудеть. Молочные и другие животные жиры могут повышать уровень холестерина, что в свою очередь ведёт к атеросклерозу и инфарктам. Однако это справедливо только для тех, у кого уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, особенно повышенный холестерин. Если же вы уверены в здоровье своего «мотора», жирные сыр и молоко принесут вам только пользу. В них содержится много кальция и витамина В, которые усваиваются лучше в присутствии жира.

Кроме того, в прошлом году учёные обнаружили, что молочный жир содержит вещество под названием КЛК, которое, парадоксально, препятствует образованию жировых отложений. Таким образом, чем калорийнее продукт, тем меньше он влияет на вашу фигуру.

Кстати. Один из известных теоретиков диетологии Роберт Аткинс (автор популярной системы похудения, названной его именем) рекомендовал своим пациентам акцентировать внимание на высокожировых сырах и йогуртах. Диета Аткинса основана на минимальном потреблении углеводов, в то время как жиры и белки разрешены в больших количествах, что уже подтвердили миллионы последователей. Быстро худели «по Аткинсу» и такие голливудские звезды, как Джерри Холлиуэл, Дженнифер Энистон и Рене Зельвегер.

Картошка

Этот корнеплод долгое время считался запрещённым для тех, кто боится набрать лишний вес. Считалось, что высокое содержание крахмала (который является соединением глюкозы, то есть сахара) делает картошку эквивалентной шоколадке. Углеводов в ней много, уровень сахара в крови после еды поднимается быстро, что увеличивает шансы на набор веса и риск диабета.

Тем не менее, в последнее время диетологи всё чаще оправдывают картошку. Существует мнение, что крахмал в картофеле медленно перерабатывается организмом, что предотвращает его накопление в виде жиров и расходуется как энергия. Уровень сахара в крови поднимается и падает постепенно, что создаёт чувство сытости и защищает от лишних перекусов и калорий.

Кстати. Калорийность картошки относительно невысока: всего 80 ккал на 100 граммов. На основе этого продукта уже разработана своя монодиета.

Важно! Чтобы избежать набора веса, следует употреблять максимально свежую картошку. При длительном хранении (особенно при низкой температуре) крахмал в картошке разлагается на глюкозу, что уже не приносит пользы.

Вино

Как и в случае с кофе, главное здесь — умеренность. Несколько исследований подтвердили пользу регулярного, но умеренного употребления алкоголя как для здоровья, так и для фигуры. Так, 1-1,5 бокала красного вина в день укрепляют зубную эмаль и защищают от кариеса. Этот напиток также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, дегенеративных заболеваний мозга (деменции) и даже рака молочной железы. Недавно британские физиологи выяснили, что женщины, которые регулярно и умеренно пьют вино, в среднем худеют больше, чем те, кто не употребляет алкоголь.

Кстати. Самым «беспохмельным» спиртным напитком признана водка. Дело не в крепости, а в технологии производства, поскольку симптомы абстиненции возникают из-за вкусовых добавок и ароматизаторов, а не самого спирта.

Шоколад

Сладости бывают разные, и шоколад — не исключение. С одной стороны, в нём много сахара и жира, с другой — это растительные жиры, которые не вредят и даже полезны для сердца.

Однако это не все аргументы в пользу шоколада. В исходном сырье для этого продукта — какао-масле — содержится множество веществ, оказывающих положительное влияние на различные органы и системы организма. Например, теобромин успокаивает и улучшает нервную систему; особые антиоксиданты защищают кожу от преждевременного старения; а гормоны серотонин и дофамин, на выработку которых также влияет шоколад, регулируют настроение и повышают работоспособность мозга. Некоторые врачи даже рекомендуют шоколад в качестве антидепрессанта, а учёные из Университета Копенгагена утверждают, что с помощью шоколада можно… похудеть. Согласно их исследованию, этот продукт замедляет пищеварение — если съесть кусочек перед обедом, вы в итоге потребите меньше калорий и дольше сохраните чувство сытости.

Важно! Поскольку основная польза шоколада заключается в какао-бобах, стоит выбирать продукт с максимальным их содержанием. Ищите горький шоколад (от 65% какао и выше — это должно быть указано на упаковке), а также продукт с указанием какао-массы в составе. В молочном шоколаде какао всего 20-35%, а в белом шоколаде его нет вовсе.

Кофе

Спор между любителями кофе и противниками кофеина напоминает сказочную битву добра со злом: перевес периодически оказывается то на одной, то на другой стороне, но окончательная точка вряд ли когда-нибудь будет поставлена.

Тем не менее, в последнее время обе стороны, похоже, идут на компромисс. Одни признали, что в некоторых случаях кофе действительно вреден, другие согласились, что вреден не сам напиток, а его чрезмерное потребление. Если же соблюдать норму (не более 4 средних чашек в день), можно: а) укрепить сердечно-сосудистую систему и предотвратить развитие гипертензии и атеросклероза, б) улучшить память и концентрацию, а также защититься от старческого слабоумия и болезни Альцгеймера, и в) похудеть! Кофе ускоряет обмен веществ и немного подавляет аппетит, что в итоге создаёт отличную диетическую формулу.

Важно! Приходя в кафе, многие думают, что стакан кофе вместо полноценного завтрака или десерта убережёт их от лишних калорий. Это не всегда так. Минимум калорий содержится только в обычном чёрном кофе без сахара (эспрессо или американо), тогда как в латте, глясе или популярном капучино, благодаря добавлению молока, сиропов, сахара и мороженого, может быть от 300 до 600 ккал на порцию.

Попкорн

Воздушная кукуруза давно перестала быть просто лакомством и стала обязательным атрибутом любого киносеанса. Это, в свою очередь, негативно сказалось на её репутации. Чтобы увеличить продажи, кинотеатры готовят попкорн с большим количеством сахара и жира, что значительно увеличивает его калорийность. А размеры порций вы видели? В одном большом ведёрке может содержаться до 1200 килокалорий (!), что близко к суточной норме потребления для женщин. На самом деле попкорн в своём оригинальном, не испорченном маркетингом виде — вполне полезный продукт. Он богат клетчаткой, которая способствует улучшению пищеварения, снижает уровень сахара в крови и, в конечном итоге, помогает избежать набора лишнего веса. По данным Американской ассоциации здравоохранения, любители попкорна на 28% реже страдают от различных заболеваний ЖКТ, а недавно выяснили, что в кукурузе также много антиоксидантов. Таким образом, этот, казалось бы, вредный продукт не только очищает организм, но и защищает от рака.

Кстати. На «киношном» ведёрке с попкорном никогда не найдёте сведений о его составе и пищевой ценности. Зато такая информация обязательно указывается на упаковках с попкорном для домашнего приготовления. Стоимость этого удовольствия в 8-10 раз ниже, его можно приготовить за 3-7 минут в микроволновке или на сковороде, и вы точно будете знать, сколько соли, сахара и пищевых добавок вы получили.

Источник: mygazeta