Цитрусовые богаты витамином С, витаминами группы В, D, Е, К, а также микроэлементами, пектином, гликозидами и фитонцидами.

Цитрусовые фрукты также содержат калий, который регулирует водный баланс, нормализует артериальное давление и укрепляет стенки сосудов. Калий играет важную роль в предотвращении атрофии мышц и истончения костной ткани.

Тем не менее, несмотря на множество положительных свойств, цитрусовые не рекомендуются людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит или язва желудка.

Людям с диабетом следует проявлять осторожность при употреблении этих фруктов, так как в них содержится значительное количество сахара.

Важно помнить, что цитрусовые могут вызывать аллергические реакции, поэтому их потребление должно быть умеренным.

При выборе цитрусовых обращайте внимание на запах: спелые и вкусные фрукты обладают характерным ароматом эфирных масел. Плоды должны иметь ровную кожицу, без гнили и пятен. Не покупайте фрукты, которые выглядят подмороженными или гнилыми, так как это может указывать на нарушение условий транспортировки или хранения. Зелёные плоды также не стоит приобретать.

В домашних условиях цитрусовые лучше хранить в холодильнике, квартире или на балконе. Не помещайте их в целлофановые пакеты, так как влага может привести к порче фруктов.