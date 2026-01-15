Пакетированный чай — это удобный выбор. Он быстро заваривается и легко подходит для использования на работе или в поездках. Однако, несмотря на свою практичность, такой напиток может не только утратить полезные свойства, но и нанести вред.

Артур Бернацкий, врач-онколог и гастроэнтеролог НМИЦ онкологии им. Петрова, сообщил, что чай содержит более 300 различных веществ, многие из которых оказывают влияние на наше здоровье, передает Doctorpiter.

Например, вы знали, что в чае кофеина больше, чем в кофе? Однако его воздействие на организм в этих двух популярных напитках различно.

«В кофе кофеин и кофейная кислота находятся в свободной форме и быстро усваиваются слизистой желудочно-кишечного тракта, попадают в кровь и вызывают определенные реакции. В чае кофеин связан с танином и называется „танат кофеина“, который не задерживается в организме. Поэтому передозировка кофеином от чая невозможна, в отличие от трех-четырех чашек кофе. Кофеин активирует работу надпочечников, способствует выработке гормонов стресса и в конечном итоге истощает нервную систему. Поэтому можно выпить литр чая и не столкнуться с гипертоническим кризом или повышением артериального давления. Конечно, может возникнуть тошнота от такого количества, но это уже другая история», — пояснил Артур Бернацкий.

Кроме того, чай богат множеством полезных веществ. По словам врача, среди них:

* аминокислоты, включая глютаминовую, которая восстанавливает нервную систему и придает бодрости;

* микроэлементы, такие как магний, марганец, фтор и йод. Особенно много фтора и йода в зеленом чае, которые в комбинации снижают риск атеросклероза;

* органические кислоты, среди которых наиболее важна никотиновая (витамин PP), используемая в неврологии для улучшения периферического кровоснабжения;

* витамин К, который способствует повышению свертываемости крови;

* пектин — вещество, положительно влияющее на слизистую желудочно-кишечного тракта и действующее как натуральный пребиотик для кишечной микрофлоры.

Каждый вид чая (черный, зеленый, красный и желтый) обладает своими уникальными преимуществами. Например, черные и красные чаи, такие как оолонг, содержат много эфирных масел, которые являются натуральными антиоксидантами. По словам гастроэнтеролога, они снижают уровень липидов и уменьшают агрессивность холестерина в крови.

«В популяциях, где чай употребляется в больших количествах, наблюдается низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов. Полезные свойства чая в отношении сосудистой стенки, укрепления ее и снижения активности атеросклеротических бляшек действительно имеют большое значение», — продолжает специалист.

Зеленые чаи, в свою очередь, особенно богаты витамином С: аскорбиновой кислоты в них в 24 раза больше, чем в апельсинах.

«Когда я чувствую, что начинаю заболевать, я пью качественный зеленый чай, причем за один раз по 2-3 чашки. В результате чувствую себя здоровым, так как он обладает мощным потогонным эффектом. Но уточню, что это не пакетированный чай, а развесной, в концентрированной форме — допустим, 2-3 чайные ложки на 250 миллилитров кипятка. Такой чай даст хороший, мощный эффект», — объясняет специалист.

Удобно, но бесполезно

Что касается пакетированного чая, каким бы удобным он ни был, по мнению врача, от него лучше отказаться.

«Пакетированный чай, или чай в фильтр-пакетах, — это, по сути, не чайный лист, а измельченная крошка, чайный порошок. Полезных веществ там не найти. А если фильтр-пакет не имеет отдельной упаковки, это значит, что такой чай впитал все производственные отходы вокруг себя, как сорбент. Это самый низкосортный чай. Кроме того, он обычно содержит много примесей, в том числе химических, которые вызывают быстрое окрашивание даже в холодной воде. Это касается и гранулированных чаев», — пояснил врач.

К тому же, онкологам настоятельно рекомендуется не употреблять пакетированный чай, а также искусственно ароматизированные напитки. По словам Артура Бернацкого, такие чаи могут негативно повлиять на иммунную и лимфатическую системы.

Также не стоит увлекаться чаями с искусственными ароматизаторами. Людям, склонным к аллергическим реакциям, лучше полностью отказаться от них.

«Тем, кто страдает от атопического дерматита, псориаза, бронхиальной астмы или аллергического ринита (поллиноза), такой чай категорически противопоказан, так как он негативно влияет на иммунную систему и усиливает аллергенность», — уточнил врач.

Тем не менее, по словам Артура Бернацкого, добавление натуральных ароматизаторов — таких как цветки жасмина или концентрированное эфирное масло бергамота — не уменьшает полезные свойства чая.