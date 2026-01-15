Опытные кулинары используют разнообразные масла для приготовления блюд, но не все они полезны. Какое из них следует применять реже и почему, объяснила врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

Существует мнение о вреде сливочного масла, которое содержит много жиров, способных повысить уровень холестерина. Это может привести к «замусориванию» сосудов и атеросклерозу. Однако, как утверждают диетологи и кардиологи, качественное сливочное масло, употребляемое в умеренных количествах, может быть весьма полезным. В некоторых случаях именно его стоит выбирать для жарки.

Тем не менее, в последнее время все чаще звучат предупреждения о масле, от которого стоит отказаться, хотя многие считают его полезным, пишет Doctorpiter.

Ведет к воспалениям и тромбообразованию

«Существует несколько вредных масел на кухне, но я хотела бы выделить одно особенно, — рассказала в своем блоге эндокринолог-гастроэнтеролог Диляра Лебедева. — Это масло используется в больших количествах в каждой семье, так как оно дешевое, доступное и присутствует в каждом магазине. Речь идет о растительном подсолнечном масле».

По словам врача, его употребление вызывает воспалительные процессы в организме.

«Усугубляются суставные боли, ухудшается состояние кожи, повышается артериальное давление, образуются тромбы, увеличиваются холестериновые бляшки в сосудах. Все это происходит из-за высокого содержания воспалительной омеги-6», — уточняет специалист.

Источники омега-6

Гастроэнтеролог Виктория Зимина также подчеркивает, что в повседневной жизни мы часто переедаем омегу-6. Ее источников в нашем рационе множество, включая не только подсолнечное масло, но и пальмовое, соевое, рапсовое, кукурузное. Кроме того, омега-6 содержится в мясе птицы, яйцах, семенах подсолнечника и тыквы, авокадо, злаках и хлебе, а также в орехах кешью, пеканах и кокосах.

«Потребность организма в омеге-6 индивидуальна и составляет от 4,5 до 8 граммов в день, — говорит Виктория Зимина. — Поэтому мы все переедаем омегу-6, и дополнительный прием не требуется. Рекомендуется минимизировать потребление растительных масел, так как избыток омеги-6 поддерживает хронические воспалительные процессы и заболевания», — добавляет гастроэнтеролог.

На какие масла стоит перейти

1. Кокосовое

Содержит полезные растительные насыщенные кислоты и не образует канцерогены при нагревании.

2. Рафинированное оливковое

Это очищенное масло, которое не окисляется и не разлагается даже при температуре 220-250°.

3. Масло гхи

Это животное масло, отличающееся от сливочного отсутствием белка, лактозы и воды. Оно на 100% состоит из жира и по вкусу не отличается от сливочного масла.

«Для жарки лучше использовать эти виды масел, а остальные применять только для заправки холодных блюд. Конечно, лучше вообще ограничить жареную пищу и готовить блюда более щадящими способами», — подводит итог врач Диляра Лебедева.