Горшочки в духовке — секреты успешного приготовления

Блюда, запеченные в горшочках, всегда отличаются великолепным вкусом и ароматом, а также считаются одним из самых полезных способов кулинарии. Это отличный вариант для разнообразия любого стола, подходящий как для семейного ужина, так и для праздничного застолья. Еще одно достоинство таких блюд — их невозможно испортить, даже если у вас нет большого кулинарного опыта. Этот древний метод приготовления остается актуальным и любимым среди многих профессиональных поваров. Давайте рассмотрим ТОП-3 простых рецепта блюд в горшочках, а также все тонкости их приготовления.

* Для запекания в горшочках выбирайте ингредиенты, которые хорошо переносят длительное приготовление. Это могут быть мясо, рыба, овощи, грибы, рис, горох, фасоль и гречка. Для добавления вкуса используйте сухофрукты: изюм, чернослив или клюкву. Сверху желательно укладывать помидоры или лук, которые выделят сок и предотвратят подсыхание верхнего слоя.

* Продукты можно укладывать в горшочки как слоями, так и перемешивая. Их можно использовать сырыми или предварительно обработанными, но предпочтительнее брать сырые, чтобы они лучше пропитались ароматами во время приготовления.

* Запекать можно без добавления масла, используя только собственный сок продуктов. Это более полезно для здоровья. Для более насыщенного вкуса можно предварительно обжарить ингредиенты, а затем помещать их в горшочек для тушения.

* Время приготовления определяется по продукту, который требует наибольшего времени для готовности.

* Не заполняйте горшочки до краев, так как жидкость может вылиться. Наполняйте их не более чем на 2/3 объема. Если в процессе приготовления потребуется добавить жидкость, используйте только горячую воду, так как холодная может привести к трещинам в горшочке.

* Оптимальный объем горшочков составляет от 250 до 500 мл, что достаточно для сытного приема пищи без переедания.

* Перед использованием замочите горшочки на 20 минут в теплой воде, чтобы еда получилась более сочной.

* Выбирайте горшочки с крышками, чтобы контролировать консистенцию блюда.

* Помещайте горшочки в холодную духовку, иначе они могут треснуть.

* Соблюдайте температурный режим от 160 до 200 градусов.

Из доступных и привычных ингредиентов можно создать невероятно вкусное и ароматное блюдо с минимальными затратами времени и усилий.

Мясо с грибами в горшочках — это отличный вариант для семейного ужина.

Мясо с сушеными белыми грибами

Ингредиенты:

Мясо — 1 кг

Картофель — 1 кг

Душистый перец горошком — 12-15 шт.

Сушеные белые грибы — 50 г

Майонез — 50 г

Сушеный базилик — 1 ч.л.

Растительное масло — для жарки

Чеснок — 1 головка

Черный молотый перец — 1/3 ч.л.

Лавровый лист — 10 шт.

Репчатый лук — 250 г

Соль — 3 ч.л.

Приготовление мяса с сушеными белыми грибами:

1. Залейте белые грибы кипятком и оставьте на 30 минут. Если используете холодную воду, настаивайте около 1 часа.

2. Нашинкованный лук положите в разогретую сковороду и обжаривайте на среднем огне до полуготовности.

3. В другой сковороде обжарьте нарезанное мясо до легкой корочки, чтобы сохранить сок.

4. В горшочки поместите обжаренное мясо, лук и вымоченные грибы.

5. Очистите картофель, нарежьте крупными кубиками и распределите по горшочкам. Приправьте солью, смесью молотых перцев, мелко нарезанным чесноком и полейте майонезом.

6. Процедите жидкость, в которой вымачивались грибы, и равномерно распределите по горшочкам.

7. Поместите горшочки в духовку, установите температуру на 200°C и готовьте около 1-1,5 часа. Время зависит от размеров кусочков мяса и картофеля. Готовность проверяйте, прокалывая ножом. Подавайте сразу после приготовления.

Мясо с гречкой и кабачками в томатном соусе

Этот рецепт идеально подойдет для любителей гречневой крупы. Гречка, запеченная в горшочке, приобретает насыщенный вкус и аромат, а также отличается нежностью и аппетитным внешним видом.

Ингредиенты:

Гречневая крупа — 200 г

Мясо (любой сорт) — 500 г

Кабачки — 0,5 шт.

Томатный соус — 3 ст.л.

Соль — 1 ч.л. или по вкусу

Черный молотый перец — щепотка

Приготовление мяса с гречкой и кабачками в томатном соусе:

1. Нарежьте мясо кусочками среднего размера и распределите по горшочкам.

2. Промойте гречневую крупу и выложите ее ровным слоем поверх мяса.

3. Кабачки нарежьте брусками и добавьте в горшочки.

4. Приправьте солью и черным молотым перцем. Добавьте томатный соус и любые любимые специи.

5. Залейте все питьевой водой так, чтобы она покрывала продукты на 7-10 мм. Закройте горшочки крышками и отправьте в духовку. Готовьте при температуре 180 градусов до готовности мяса.

Мясо с тыквой и черносливом

Блюдо из мяса с тыквой и черносливом в горшочках — это полезное, сытное и вкусное угощение, идеально подходящее для семейного ужина или праздничного стола.

Ингредиенты:

Мясо (любой сорт) — 600 г

Картофель — 3 шт.

Тыква — 600 г

Репчатый лук — 1 шт.

Чернослив — 150 г

Растительное масло — для жарки

Соль — 1 ч.л.

Черный молотый перец — щепотка

Любые пряности и специи — по вкусу

Чеснок — 3 зубчика

Лавровый лист — 3 шт.

Душистый перец горошком — 6 шт.

Приготовление мяса с тыквой и черносливом в духовке:

1. Нарежьте мясо кусочками и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.

2. В другой сковороде пассируйте нашинкованный репчатый лук до прозрачности.

3. Очистите картофель и тыкву, помойте и нарежьте кубиками.

4. В горшочки выложите мясо и овощи, добавьте чернослив, мелко нарезанный чеснок, соль, молотый и душистый перец, лавровый лист.

5. Налейте воду, закройте крышкой и отправьте в духовку на один час при температуре 180 градусов. Подавайте блюдо сразу после приготовления в той же посуде, в которой оно готовилось.

Источник: tutknow