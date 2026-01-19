Baltijas balss logotype
Как создать оригинальный турецкий десерт «Джезерье» без выпечки

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как создать оригинальный турецкий десерт «Джезерье» без выпечки

«Джезерье» из моркови — это классический турецкий десерт, который покорил сердца сладкоежек своим необычным вкусом и легкостью в приготовлении.

 

Термин «джезерье» в переводе с турецкого означает «золотой», и этот десерт действительно стал настоящим сокровищем среди восточных сладостей. Главными компонентами блюда выступают морковь и грецкие орехи. Морковь придаёт десерту сладость и сочность, в то время как грецкие орехи добавляют особую текстуру и удивительный вкус. Дополнительные специи, такие как корица, гвоздика, имбирь и кардамон, придают десерту уникальный аромат и восточный колорит. Сегодня я расскажу, как готовить «Джезерье» и сделать это на высшем уровне.

«Джезерье» из моркови: готовим оригинальный турецкий десерт

История «Джезерье» уходит корнями в традиционную турецкую кухню и искусство приготовления сладостей на Востоке. Этот десерт был создан много лет назад и со временем завоевал популярность не только в Турции, но и в других странах Ближнего Востока. Происхождение десерта часто связывают с турецкими гаремами, где изысканные сладости считались обязательным атрибутом благополучия.

Почему «Джезерье» так ценят? Этот десерт отличается утончённым сочетанием сладости моркови и грецких орехов, а также пряными специями, создающими удивительный вкусовой баланс.

Рецепт «Джезерье» прост в исполнении и не требует особых кулинарных навыков. Это позволяет каждому любителю сладкого легко приготовить этот восточный десерт у себя дома. Большинство ингредиентов «Джезерье» — натуральные продукты, такие как морковь и грецкие орехи, что делает его более здоровым и питательным вариантом сладкого угощения.

Кроме того, этот десерт приносит атмосферу Востока, позволяя каждому, кто его пробует, погрузиться в уютный мир восточных вкусов. «Джезерье» из моркови часто подают на праздничные столы и важные семейные события, что делает его символом радости и веселья.

 

-

 

Сегодня я поделюсь усовершенствованным рецептом «Джезерье» из моркови, в который добавим шоколадное печенье. Этот турецкий десерт станет ещё более привлекательным и удивительным. Давайте вместе создадим настоящую восточную сказку на кухне!

Ингредиенты

4 средние моркови
1 стакан грецких орехов (или других, по вкусу)
150 г шоколадного печенья
1/2 чайной ложки корицы
1/4 чайной ложки молотого гвоздики
1/4 чайной ложки молотого имбиря
1/4 чайной ложки молотого кардамона
1/2 чайной ложки ванильного сахара
1 стакан сахара
кокосовая стружка по желанию

Приготовление

Морковь натрите на мелкой терке и выложите в глубокую миску. Добавьте измельчённые грецкие орехи и печенье. Хорошо перемешайте. Затем добавьте специи, ванильный и обычный сахар. Продолжайте перемешивать, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

После этого сформируйте из смеси небольшие шарики или плиточки. Обваляйте джезерье в кокосовой стружке, если хотите. Выложите десерт на тарелку и поставьте в морозильник минимум на 2 часа.

Источник: vazhnoznat

 

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
