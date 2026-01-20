Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

4 быстрых завтрака с авокадо, которые можно приготовить за 10 минут 0 311

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: 4 быстрых завтрака с авокадо, которые можно приготовить за 10 минут

Авокадо по праву считается суперфудом. Исследования показывают, что его употребление может оказывать эффект, сопоставимый с некоторыми косметическими процедурами.

 

Причины такого «чудодейственного» эффекта объясняются наличием в авокадо множества полезных химических элементов. В его составе можно найти витамины B, E, A, C, а также кальций, калий, магний, железо, натрий и фосфор. Несмотря на то что этот фрукт довольно калорийный, его умеренное употребление обогатит организм ценными ненасыщенными жирами. Мы предлагаем вам несколько простых рецептов завтраков с авокадо, которые можно приготовить всего за десять минут (в некоторых случаях — даже за пять).

Лучшие завтраки с авокадо

Яичница в авокадо

Ингредиенты:

Яйца куриные — 2 шт.
Авокадо — 1 шт.
Соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и выложите по 1 чайной ложке мякоти из каждой половинки. В каждую половинку разбейте по 1 яйцу, посолите и поперчите по вкусу. Поместите в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте 15 минут.

Куриные яйца можно заменить перепелиными (в этом случае потребуется четыре штуки). Блюдо можно дополнить тертым сыром. Если вам нравится сочетание яйца и авокадо, подавайте их на цельнозерновом хлебе. Для этого размягчите авокадо вилкой до состояния пасты, добавьте соль, перец и лимонный сок, а сверху положите глазунью или ломтики отварного яйца — на ваш выбор. Блюдо можно украсить зеленью и помидорами.

Яйца с беконом, запеченные в авокадо

-

 

Ингредиенты:

Авокадо — 2 шт.
Яйца — 4 шт.
Бекон или копченый лосось — 4 ломтика
Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Разрежьте авокадо пополам и удалите косточку.

В образовавшиеся углубления положите по кусочку бекона или лосося, сверху разбейте яйца.

Поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.

Салат с авокадо

Ингредиенты:

Авокадо — 1 шт.
Помидоры — 2 шт.
Огурец — 2 шт.
Лимон — половинка
Кинза — несколько веточек
Лук — по желанию
Соль, перец — по вкусу
Растительное масло

Способ приготовления:

Нарежьте авокадо и овощи небольшими кубиками. Сложите в миску, добавьте кинзу и лук по желанию. Посолите, поперчите, полейте лимонным соком и сбрызните растительным маслом.

Овсянка с авокадо

-

 

Ингредиенты:

Авокадо — 1 шт.
Овсяные хлопья — 150 г
Лук — 1 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Соль, перец — по вкусу
Растительное масло
Тертый пармезан

Способ приготовления:

Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте в небольшом количестве растительного масла. Овсяные хлопья запарьте кипятком. Когда они будут готовы, добавьте соль и перец по вкусу, посыпьте тертым пармезаном и подавайте с нарезанным на дольки авокадо.

По материалам: bit

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какие фрукты лучше не есть после 50 лет?
Изображение к статье: Употребление пищи перед сном: продукты с уникальными свойствами
Изображение к статье: Закуска из рыбных гнездышек на основе багета - простое и вкусное блюдо (ВИДЕО)
Изображение к статье: Почему квашеная капуста должна быть на вашем столе в холодное время года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно!
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео