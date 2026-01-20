Авокадо по праву считается суперфудом. Исследования показывают, что его употребление может оказывать эффект, сопоставимый с некоторыми косметическими процедурами.

Причины такого «чудодейственного» эффекта объясняются наличием в авокадо множества полезных химических элементов. В его составе можно найти витамины B, E, A, C, а также кальций, калий, магний, железо, натрий и фосфор. Несмотря на то что этот фрукт довольно калорийный, его умеренное употребление обогатит организм ценными ненасыщенными жирами. Мы предлагаем вам несколько простых рецептов завтраков с авокадо, которые можно приготовить всего за десять минут (в некоторых случаях — даже за пять).

Лучшие завтраки с авокадо

Яичница в авокадо

Ингредиенты:

Яйца куриные — 2 шт.

Авокадо — 1 шт.

Соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и выложите по 1 чайной ложке мякоти из каждой половинки. В каждую половинку разбейте по 1 яйцу, посолите и поперчите по вкусу. Поместите в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте 15 минут.

Куриные яйца можно заменить перепелиными (в этом случае потребуется четыре штуки). Блюдо можно дополнить тертым сыром. Если вам нравится сочетание яйца и авокадо, подавайте их на цельнозерновом хлебе. Для этого размягчите авокадо вилкой до состояния пасты, добавьте соль, перец и лимонный сок, а сверху положите глазунью или ломтики отварного яйца — на ваш выбор. Блюдо можно украсить зеленью и помидорами.

Яйца с беконом, запеченные в авокадо

Ингредиенты:

Авокадо — 2 шт.

Яйца — 4 шт.

Бекон или копченый лосось — 4 ломтика

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Разрежьте авокадо пополам и удалите косточку.

В образовавшиеся углубления положите по кусочку бекона или лосося, сверху разбейте яйца.

Поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.

Салат с авокадо

Ингредиенты:

Авокадо — 1 шт.

Помидоры — 2 шт.

Огурец — 2 шт.

Лимон — половинка

Кинза — несколько веточек

Лук — по желанию

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло

Способ приготовления:

Нарежьте авокадо и овощи небольшими кубиками. Сложите в миску, добавьте кинзу и лук по желанию. Посолите, поперчите, полейте лимонным соком и сбрызните растительным маслом.

Овсянка с авокадо

Ингредиенты:

Авокадо — 1 шт.

Овсяные хлопья — 150 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло

Тертый пармезан

Способ приготовления:

Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте в небольшом количестве растительного масла. Овсяные хлопья запарьте кипятком. Когда они будут готовы, добавьте соль и перец по вкусу, посыпьте тертым пармезаном и подавайте с нарезанным на дольки авокадо.

