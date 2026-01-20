Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Снизить уровень сахара и еще 8 причин начинать утро со стакана лимонной воды 0 281

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Снизить уровень сахара и еще 8 причин начинать утро со стакана лимонной воды

Диетологи утверждают, что этот ритуал является основой здорового образа жизни. Он поможет не только в снижении веса, но и в нормализации функционирования различных органов и систем организма, сообщает Doctorpiter.

 

Исследование, опубликованное в 2021 году в журнале Frontiers in Nutrition, подтверждает, что лимоны являются источником витамина С и антиоксидантов. Кроме того, они содержат пектин, который способствует снижению аппетита, что помогает избежать избыточного потребления калорий.

«Лимонная вода в сочетании с сбалансированным питанием и активным образом жизни — это ключ к успешному снижению веса, — отмечает диетолог Кэтрин Джервасио. — Это создает режим, который становится частью вашей жизни и снижает вероятность возврата к менее здоровым привычкам».

Кэтрин выделила 9 причин, почему стоит ежедневно пить лимонную воду. Вот как она влияет на ваш организм.

Стабилизирует уровень сахара в крови

Такой эффект достигается благодаря натуральным компонентам лимона, включая растворимую клетчатку. Исследования показывают, что лимоны обладают низким гликемическим индексом, что делает лимонную воду эффективной в снижении тяги к сладкому.

Нормализует пищеварение

Согласно исследованию 2022 года, опубликованному в Food Technology & Biotechnology, лимонная вода способствует увеличению выработки пищеварительных соков и ферментов. Это улучшает процесс пищеварения и способствует лучшему усвоению питательных веществ.

Ощелачивает организм

Ощелачивание — это процесс, противоположный окислению, который приводит к снижению уровня pH. Несмотря на то что лимоны сами по себе кислые, они оказывают ощелачивающее воздействие на организм. Считается, что щелочная среда препятствует накоплению жира и помогает поддерживать нормальный вес.

Улучшает здоровье кожи

Антиоксиданты, содержащиеся в лимонах, особенно витамин С, способствуют поддержанию здоровья кожи. В свою очередь, здоровый цвет лица повышает уверенность в себе и поддерживает позитивный настрой, что мотивирует продолжать заботиться о своем здоровье.

Увлажняет организм

«Вода участвует во множестве физиологических процессов — например, в сокращении мышц, метаболизме и регулировании температуры тела, — говорит диетолог. — Поэтому полноценное увлажнение гарантирует, что ваш организм будет функционировать без сбоев».

Ускоряет метаболизм

Исследования показывают, что сочетание гидратации и природных соединений, содержащихся в лимонах (например, полифенолов), может немного ускорить обмен веществ.

Усиливает детоксикацию

Лимоны известны своими детоксикационными свойствами. Исследования показывают, что лимонная кислота может активировать функции печени, способствуя выведению токсинов.

Увеличивает чувство сытости

Пектин в сочетании с водой усиливает чувство насыщения и предотвращает переедание.

Снижает тягу к еде

Лимонная вода положительно влияет на вкусовые рецепторы, и вам не нужны ни сахар, ни подсластители. Предпочитая лимонную воду сладким напиткам или закускам, вы можете снизить общее потребление калорий и сахара.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какие фрукты лучше не есть после 50 лет?
Изображение к статье: Употребление пищи перед сном: продукты с уникальными свойствами
Изображение к статье: Закуска из рыбных гнездышек на основе багета - простое и вкусное блюдо (ВИДЕО)
Изображение к статье: Почему квашеная капуста должна быть на вашем столе в холодное время года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно!
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео