Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Здоровый завтрак: 10 продуктов, которые стоит включить в утренний рацион 0 508

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Здоровый завтрак: 10 продуктов, которые стоит включить в утренний рацион

Завтрак, по мнению диетологов и врачей, является ключевым элементом питания.

 

Топ-10 продуктов для полезного завтрака

1. Цельнозерновой хлеб. Этот хлеб замедляет рост уровня сахара в крови и помогает дольше сохранять чувство сытости.

2. Нежирный творог. Этот постный продукт является отличным источником белка, необходимого для роста мышечной массы и поддержания энергии.

3. Ягоды. Они идеально подходят в качестве сладкого и полезного дополнения к завтраку, содержат много витамина С, минералов и антиоксидантов, замедляют старение кожи и улучшают работу сердца.

4. Орехи. Миндаль, кешью и грецкие орехи богаты белком и ненасыщенными жирными кислотами, которые обеспечивают энергией на весь день.

5. Овсянка. Овсяные хлопья обеспечивают организм белком, клетчаткой и витаминами, помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и способствуют хорошему пищеварению.

6. Льняное семя. Семена льна можно употреблять как в измельченном, так и в размоченном виде с мюсли, йогуртом или хлебом. Они содержат много омега-3 и способствуют повышению продуктивности.

7. Авокадо. Этот фрукт, богатый ненасыщенными жирными кислотами, витаминами и минералами, может служить заменой сливочному маслу без холестерина.

8. Яйца. Классический завтрак, богатый белком, жирорастворимыми витаминами A, D, E и K, фолиевой кислотой и минералами. Яйца помогают долго сохранять сытость и поддерживают стабильный уровень сахара в крови.

9. Грейпфрут. Этот фрукт помогает предотвратить набор лишнего веса и контролирует уровень сахара в крови.

10. Бананы. Они содержат много клетчатки, магния и калия, необходимых для выработки энергии и нормального функционирования мышц и нервов.

Включайте полезные продукты в завтрак и оставайтесь здоровыми!

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эти продукты способны облегчить даже сильнейшую головную боль
Изображение к статье: Гастроэнтеролог объяснила, что произойдет, если ежедневно употреблять горчицу
Изображение к статье: Королевский шоколадный пирог за считанные минуты: тесто не требуется
Изображение к статье: Зеленые бананы способствуют развитию полезной микрофлоры в кишечнике

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео