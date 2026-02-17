Доктор Жито поделился рекомендациями по повышению низкого давления в домашних условиях:

* Разнообразное питание. Ваш рацион должен быть разнообразным и сбалансированным, без строгих диет.

* Достаточный питьевой режим. Не забывайте, что на каждый килограмм веса необходимо выпивать не менее 30 мл жидкости, из которых минимум 50% должно составлять чистая вода. Остальные напитки могут включать чай без сахара, кофе, цикорий и травяные чаи.

* Достаточное количество белка. Белок укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает работу мышц, что способствует эффективному возврату крови к сердцу.

* Не забывайте о поваренной соли. В умеренных количествах хлорид натрия помогает задерживать жидкость в сосудах, что способствует повышению артериального давления.

* Употребляйте сыр. Он богат белком, кальцием для сокращения мышц и содержит тирамин, который улучшает тонус сосудистых стенок, нормализуя давление.

* Фрукты и овощи. Обязательно включайте их в рацион! Это важный источник витаминов, минералов, биологически активных веществ и углеводов.

* Предпочитайте сложные углеводы. Отдавайте предпочтение цельнозерновым злакам, овощам и кашам (не переваривайте крупы!).

* Обратите внимание на соленые огурцы. Они содержат много соли и воды, что идеально подходит для быстрого повышения давления, особенно в сочетании с чаем и сыром.

* Теперь - о чае и кофе. Эти напитки, благодаря содержанию воды, также способствуют повышению давления.

* Травы. При низком давлении полезны элеутерококк, левзея и золотой корень. Эти травы эффективно повышают давление и доступны в аптеках.