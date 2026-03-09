Многие утверждают, что вода необходима для поддержания здоровья. Однако оказывается, что она не только утоляет жажду, но и способствует снижению веса! Нутрициолог Екатерина Маслова объясняет, возможно ли похудеть, если употреблять много воды.

Почему важно пить воду?

В нашем организме содержится множество различных жидкостей — это кровь, лимфа, желчь, слюна, слезы, пищеварительные соки и так далее. Для их нормального функционирования необходима вода. В течение дня запасы жидкости должны пополняться, иначе наши внутренние жидкости начинают сгущаться. Вспомните, как при обезвоживании мы можем ощущать сухость во рту — в этом случае организму просто не хватает жидкости для выработки слюны.

Определить, достаточно ли жидкости употребляет человек, можно с помощью простого общего анализа крови, который рекомендуется сдавать хотя бы раз в год. Если количество тромбоцитов превышает 300 на 10^9 клеток на литр крови, это сигнализирует о недостаточном потреблении воды, и на это стоит обратить внимание.

Почему пить воду так важно при похудении?

Одним из самых серьезных последствий обезвоживания является сгущение крови, что может привести к образованию тромбов. В условиях острого стресса, например, при испуге или получении неприятной новости, кровь может сгущаться минимум в 4 раза. Если при этом она уже густая из-за недостатка воды, риск возникновения тромбов, инфаркта или инсульта значительно возрастает. Задумывались ли вы, почему мужчины чаще страдают от инсультов и инфарктов? Это связано с тем, что женщины более заботятся о своем здоровье и стараются пить воду, хотя бы для поддержания красоты кожи. Мужчины же часто предпочитают кофе, который в больших количествах негативно сказывается на организме, а воды пьют недостаточно. В результате, на фоне стресса их кровь сгущается еще сильнее, что может привести к серьезным последствиям. Если бы они пили достаточное количество воды, возможно, этого можно было бы избежать.

Также важно отметить и желчь: она должна быть текучей, для чего необходимо достаточное количество воды. Когда желчь сгущается, она может застаиваться в желчном пузыре, что в долгосрочной перспективе может привести к образованию камней, особенно если в семейном анамнезе есть наследственная предрасположенность к желчекаменной болезни.

Достаточное количество жидкости также необходимо для полноценного функционирования лимфатической системы. Можно сказать, что вода — это душ для наших клеток: она проникает в клетки и очищает их от накопленных токсинов. Можно ли заменить воду компотом, кофе или супом? Но вы же не принимаете душ компотом или бульоном? Так и нашим клеткам нужна именно вода.

Почему вода важна для похудения?

Чувство жажды — это навык, который необходимо развивать. Как это сделать? Регулярно и в достаточном количестве пить воду. Часто мы путаем жажду с голодом. Дело в том, что центры голода и жажды расположены в гипоталамусе близко друг к другу, поэтому человеку, не привыкшему пить воду, вместо ощущения жажды может казаться, что он голоден. Люди, не привыкшие пить, не испытывают чувства жажды и часто переедают, потому что им кажется, что они голодны. Но иногда достаточно просто выпить стакан воды.

Именно поэтому многие врачи-диетологи и нутрициологи рекомендуют за 20–30 минут до еды выпивать стакан воды. Это не помешает усвоению пищи: вода успеет покинуть желудок и перейти в кишечник до приема пищи. Этот простой шаг поможет уменьшить количество съедаемого и избежать переедания.

Как правильно пить воду для похудения?

Не рекомендуется пить воду во время еды. Средний объем желудка у женщин составляет 300–400 г, у мужчин — 400–500 г. Если во время еды выпить стакан воды объемом 200 мл, он займет половину желудка и нарушит процесс пищеварения.

Оптимально пить воду за 20 минут до приема пищи или через 40 минут после. Это правило касается не только воды, но и любых других жидкостей: соков, кофе, чая, алкоголя. Все это влияет на переваривание пищи, включая усвоение белка, который необходим для синтеза коллагена и эластина, а значит, для красивой гладкой кожи, крепких здоровых ногтей и густых волос.

Когда необходимо пить?

Обязательно нужно пить воду утром. Сразу после пробуждения рекомендуется выпивать 1–2 стакана теплой, почти горячей воды, температурой 40–50 °C. Это улучшает текучесть желчи и способствует здоровью желчного пузыря.

Затем следует выпивать по стакану воды перед каждым приемом пищи, то есть 3–4 раза в день, и пить воду в течение дня. Оптимальный вариант — делать между приемами пищи «чистый» промежуток без еды, во время которого употребляется только вода.

Сколько воды нужно пить?

Стандартный расчет составляет 30 мл воды на 1 кг веса. Однако человеку, не привыкшему к этому, может быть сложно сразу начать с такого объема. Что делать, если нет привычки пить воду? Начать хотя бы с 1–1,5 л воды в день: 1–2 стакана воды утром после пробуждения и еще литр в течение дня.

Если вы работаете за компьютером, рекомендую поставить рядом не бутылку воды, а стакан с трубочкой. Не нужно делать лишних движений — достаточно наклонить голову и сделать глоток.

Какую воду нужно пить для похудения?

Для похудения следует пить простую питьевую воду без добавок. Без лимона или огурца — ведь это уже не вода, а еда, «включающая» пищеварительный тракт. Газированная вода не заменит обычную: можно выпить пару стаканов в день, если она вам нравится, но заменять ею обычную питьевую воду не стоит. Минеральная вода также не так проста: она насыщена различными минералами и назначается с определенной лечебной целью и в определенном виде — без газа и комнатной температуры.

В целом для нашего организма наиболее естественно пить простую чистую воду. Не забывайте, что все живые существа на планете утоляют жажду водой. И только человек постоянно что-то придумывает во вред себе.