Сочный стейк из свинины — то, что надо для ужина: и в будни, и в праздники. Разберёмся, как приготовить его так, чтобы мясо таяло во рту, а на кухне не пришлось провести полдня. Да ещё и без магических ритуалов и дипломов шеф‑повара!

Как выбрать мясо для стейка

Свинина — отличный выбор для сытного ужина: в ней много белка, витаминов группы B (особенно B12), цинка и железа. Но чтобы блюдо получилось по‑настоящему вкусным, важно правильно выбрать мясо и соблюсти пару хитростей в приготовлении — а то придётся жевать не стейк, а подошву от ботинка.

Ищите «мраморность» — равномерную жировую прослойку. Это не про искусство, а про то, насколько красиво чередуются мясные волокна и жир. Именно она сделает стейк сочным, а вас — героем семейного ужина.

Лучше всего подойдёт свиная шея, но также можно взять карбонад, подрёберную часть или корейку. И запомните главное правило: только свежее мясо, никакой заморозки!

Как нарезать мясо на стейк

Перед готовкой достаньте стейк из холодильника за 30 минут: пусть прогреется до комнатной температуры. Так он прожарится равномерно — без сюрпризов в виде сырого центра и подгоревшей корочки. Нарежьте мясо крупными кусками поперёк волокон — толщиной от 2,5 до 4 см. Затем промойте мясо и обсушите бумажными полотенцами — будто готовите его к выходу в свет. Натрите солью, молотым перцем и сухими травами, оставьте мариноваться на 10–15 минут.

Возьмите сковороду с толстым дном — чугунную или сковороду‑гриль. Толстое дно даст равномерный нагрев: не будет такого, что края уже горят, а середина всё ещё сырая. Разогрейте сковороду на сильном огне, добавьте растительное масло. Выложите стейк. Первые 2–3 минуты не трогайте его — дайте «запечататься» и образовать корочку. Переверните щипцами (не вилкой — иначе вытечет сок!) и обжарьте с другой стороны ещё 2–3 минуты. Уменьшите огонь до среднего, добавьте сливочное масло и раздавленные зубчики чеснока. Поливайте стейк растопленным маслом с чесноком 2–3 минуты — так он станет ароматнее. Если хотите более сильную прожарку, заверните стейк в фольгу и отправьте в духовку на 5–7 минут при 200 градусах. Но не передержите — иначе вместо тающего во рту мяса получите что‑то резиновое.

Секреты приготовления стейка

Хотите, чтобы стейк заиграл новыми красками? Добавьте в масло веточки свежего розмарина или тимьяна — вкус станет ещё богаче, словно вы добавили в блюдо каплю средиземноморского солнца.

Не спешите подавать: дайте мясу «отдохнуть» после обжарки — либо на медленном огне ещё 2–5 минут, либо в фольге в духовке. Пусть стейк придёт в себя после всех кулинарных приключений.

С чем подавать стейк из свинины

Классические варианты — это как старые добрые друзья: всегда выручат и не подведут. Картофельное пюре, овощной салат, тушёная капуста или рис станут отличными компаньонами для вашего стейка.

А если хочется чего‑то полегче, сочетайте мясо с зелёными овощами и соусом на основе горчицы или сливок — ужин получится и сытным, и изящным.

Вот и всё — простой рецепт на каждый день, который понравится всей семье (даже тем, кто обычно смотрит на мясо с подозрением). Приятного аппетита!