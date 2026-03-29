Вы отказались от кофе после обеда и исключили алкоголь в будние дни. Вы принимаете мелатонин, используете маску для сна, слушаете приложение «Звуки океана», закрываете окна темными шторами и почти достигли уровня гуру медитации — так почему же сон все еще не приходит?

«Причины бессонницы могут скрываться в других аспектах вашего питания, которые вы не учитываете», — утверждает диетолог и нутрициолог Стас Горин. Вот несколько популярных продуктов, от которых стоит отказаться, по крайней мере, перед сном.

Острая пища

Откажитесь от острых крылышек или карри-супа. Специи и перец, особенно если вы не привыкли к ним с детства, могут вызвать кислотный рефлюкс — одного из самых опасных врагов сна.

Пицца и все, что содержит томаты

К сожалению, помидоры являются одним из главных провокаторов кислотного рефлюкса, поэтому обильный итальянский ужин или пицца на вынос под хороший фильм могут помешать вашим попыткам уснуть. По словам диетолога, такие блюда лучше есть за три часа до сна, особенно если в пицце есть копченое мясо или пепперони. В целом, продукты с высоким содержанием натрия и насыщенных жиров следует употреблять как можно раньше вечером», — добавляет нутрициолог.

Выпечка и мороженое

Любой сладкий десерт может негативно сказаться на вашем сне, если его съесть слишком поздно. «Высокое содержание сахара может вызвать колебания уровня глюкозы в крови и привести к проблемам с желудком, что не даст вам расслабиться и уснуть», — говорит Стас Горин.

«Особенно будьте осторожны с шоколадным мороженым, так как многие не знают, что в шоколаде содержится кофеин», — добавляет он.

Молоко

Молоко может спровоцировать кислотный рефлюкс как у детей, так и у взрослых из-за лактозы. «Если теплое молоко перед сном — это ваша традиция, попробуйте заменить его на овсяное или другое растительное молоко», — советует врач Горин.

Ароматизированные газировки

«Они часто содержат кофеин, и вы можете даже не подозревать об этом», — говорит эксперт. Обязательно проверяйте этикетки, даже на электролитных напитках и порошковых добавках, добавляет он.

Тайная месть мяты

Чашка мятного чая перед сном кажется идеальным средством от бессонницы, не так ли? На самом деле, это не так. Эфирные масла мяты могут вызвать кислотный рефлюкс, и многие даже не догадываются об этом (теперь вы в курсе). Вместо этого выбирайте ромашку или лаванду.

Что можно есть взамен

Ничего жирного, острого или сладкого — звучит не очень весело. Что же тогда есть? Сосредоточьтесь на сложных углеводах с высоким содержанием клетчатки, таких как коричневый рис, чечевица и цельнозерновой хлеб, а также на постных белках, таких как курица и рыба. Еще одно правило: чем ближе ко сну, тем меньше должен быть прием пищи — в идеале не более 300 калорий.