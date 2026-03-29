Диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург: для увеличения продолжительности жизни с возрастом следует ограничивать потребление жиров и сахара.

Врач Михаил Гинзбург поделился основными принципами питания, которые способствуют долголетию. По его словам, ключевым моментом является умеренность в количестве потребляемой пищи. Снижение калорийности блюд с возрастом, по его мнению, способствует продлению жизни.

«Как избежать быстрого старения и сохранить активность и работоспособность даже в пожилом возрасте? В первую очередь, необходимо замедлить процесс старения, ограничив калорийность своего рациона», - отметил Гинзбург.

Медик добавил, что чрезмерное количество сладких и жирных блюд делает питание нездоровым. Он подчеркнул, что их употребление затрудняет контроль за сытостью, и их доля в рационе должна быть минимальной. Такая пища вызывает резкие колебания уровня сахара в крови, что приводит к повышенному аппетиту и сильному голоду, заставляющему человека переедать. Гинзбург рекомендовал сократить в рационе продукты с высоким гликемическим индексом, такие как сладости, белый хлеб, выпечка, а также мучные изделия, приготовленные с маслом, рис и картофель. Эксперт заявил, что увлечение подобной пищей после 40 лет может способствовать развитию рака.

Каждый прием пищи следует дополнять овощами и постным белком, что поможет сделать рацион менее калорийным и предотвратить резкие всплески аппетита. По возможности, стоит включать в рацион бобовые, заменяя ими картошку.

«Чтобы снизить калорийность блюд, можно отказаться от некоторых приемов пищи, есть небольшими порциями и ужинать пораньше», - добавил специалист.