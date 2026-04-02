У большинства людей сформировались определенные предпочтения в питании. Многие уже знают, что им нравится есть на завтрак, но это не всегда оказывается полезным.

5 завтраков, которые могут навредить

Диетологи Лорен Манакер и Кортни Д’Анджело выделили распространенные ошибки, которые люди часто совершают при выборе завтрака. Врачи рассказали о пяти типах завтраков, которые могут негативно сказаться на иммунной системе.

Многие ошибочно полагают, что на завтрак можно есть все, что угодно. Считается, что если начать день с чего-то сладкого или мучного, а завершить его салатом, это поможет сохранить желаемый вес, сообщает Aussiedlerbote.de. Однако диетологи предупреждают, что даже на завтрак следует избегать крайностей.

Слишком сладкий завтрак

Выпечка или блины на завтрак — это привычный выбор. Их часто поливают шоколадом, макают в варенье и посыпают сахаром. Тост с шоколадной пастой или сладкие хлопья содержат избыточное количество сахара. Со временем регулярное употребление таких завтраков может негативно сказаться на лейкоцитах — клетках, помогающих организму бороться с инфекциями.

Отсутствие фруктов и сока

Каждый день необходимо употреблять определенное количество фруктов и овощей. Люди, которые стремятся следовать этому правилу, часто начинают утро с фруктов и свежевыжатых соков, что повышает вероятность достижения дневной нормы. Однако чрезмерное употребление фруктов на завтрак также может быть вредным, так как это приводит к избытку сахара в организме.

Завтрак с жареными яйцами

Яйца с беконом — это классика. Тем не менее, диетологи напоминают, что хрустящая корочка на еде может быть вредна. Любители хорошо прожаренной пищи чаще сталкиваются с онкологическими заболеваниями. Лучше всего на завтрак съесть вареное яйцо, а не жареное с беконом.

Ужин на завтрак

Некоторые предпочитают завтракать остатками ужина, которые остались в холодильнике. Чаще всего это пицца или другие блюда фастфуда. Диетологи утверждают, что такой подход наносит двойной удар организму.

Завтрак с избыточной солью

Существует мнение, что если человек пересаливает еду, значит, он влюблен. По утрам, когда человек еще не до конца проснулся, легко пересолить пищу. Если исправить ситуацию не удается, лучше выбросить приготовленное, чем есть через силу или пытаться компенсировать избыток соли соусами. Слишком соленая пища ослабляет иммунитет.