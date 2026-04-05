Медики уверены, что простое изменение рациона, например, добавление клубники в повседневное меню, может существенно улучшить здоровье пожилых людей.

Недавнее исследование продемонстрировало, что включение этой ягоды в рацион может значительно повысить когнитивные функции и даже снизить артериальное давление.

Как сообщает издание Express, врач Ширин Хушманд и её команда провели клиническое исследование с участием 25 здоровых пожилых людей в возрасте от 60 до 70 лет.

В течение восьми недель участники эксперимента ежедневно употребляли 26 граммов лиофилизированного порошка клубники, что соответствует двум порциям свежей ягоды. После этого был период выведения, продолжавшийся 4 недели, в течение которого участники не принимали добавку. Затем они снова начали употреблять порошок в течение следующих 8 недель.

В этот период у участников измерялись когнитивные способности, кардиометаболическое состояние, окружность талии и артериальное давление.

Результаты оказались впечатляющими

У тех, кто включал клубнику в свой рацион, в конце восьминедельного периода наблюдалось увеличение скорости обработки когнитивных функций на 5,2%. Также систолическое артериальное давление улучшилось на 3,6%.

По словам доктора Хушманд, ранее проведенные исследования уже подтвердили некоторые преимущества клубники для сердечно-сосудистой системы среди различных групп населения, и новый эксперимент прекрасно подтверждает эти выводы.

Медики уверены, что простое изменение рациона, например, добавление клубники в повседневное меню, может существенно улучшить здоровье пожилых людей.

Источник: 1001sovet