Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ягода, способствующая улучшению здоровья мозга и сердца – достаточно всего 2 порций в день

Еда и рецепты
Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ягода, способствующая улучшению здоровья мозга и сердца – достаточно всего 2 порций в день

Медики уверены, что простое изменение рациона, например, добавление клубники в повседневное меню, может существенно улучшить здоровье пожилых людей.

 

Недавнее исследование продемонстрировало, что включение этой ягоды в рацион может значительно повысить когнитивные функции и даже снизить артериальное давление.

Как сообщает издание Express, врач Ширин Хушманд и её команда провели клиническое исследование с участием 25 здоровых пожилых людей в возрасте от 60 до 70 лет.

В течение восьми недель участники эксперимента ежедневно употребляли 26 граммов лиофилизированного порошка клубники, что соответствует двум порциям свежей ягоды. После этого был период выведения, продолжавшийся 4 недели, в течение которого участники не принимали добавку. Затем они снова начали употреблять порошок в течение следующих 8 недель.

В этот период у участников измерялись когнитивные способности, кардиометаболическое состояние, окружность талии и артериальное давление.

Результаты оказались впечатляющими

У тех, кто включал клубнику в свой рацион, в конце восьминедельного периода наблюдалось увеличение скорости обработки когнитивных функций на 5,2%. Также систолическое артериальное давление улучшилось на 3,6%.

По словам доктора Хушманд, ранее проведенные исследования уже подтвердили некоторые преимущества клубники для сердечно-сосудистой системы среди различных групп населения, и новый эксперимент прекрасно подтверждает эти выводы.

Медики уверены, что простое изменение рациона, например, добавление клубники в повседневное меню, может существенно улучшить здоровье пожилых людей.

Источник: 1001sovet

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео