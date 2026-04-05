В наше время трудно встретить человека, который не осознает важность правильного питания и необходимости включения в свой рацион овощей и фруктов. Тем не менее, зачастую эти знания не подкреплены реальными фактами. Люди слышали, что натуральные продукты способствуют укреплению здоровья и сохранению красоты. Если же углубиться в изучение полезных свойств овощей и фруктов, то гораздо легче будет мотивировать себя чаще их употреблять. Например, немногие знают, что киви может служить отличной альтернативой успокоительным. Женский журнал «Клео.ру» делится информацией о полезных качествах этого ароматного фрукта.

Киви улучшает настроение

Сочный и ароматный плод стал настоящей заменой успокоительных средств. Регулярное употребление этого натурального лакомства помогает справляться с тревожными состояниями, улучшает настроение и настраивает на позитивный лад. В киви содержится серотонин — известный как «гормон счастья». Кроме того, в этом фрукте много витаминов С, E, A и группы В, а также других полезных микроэлементов. Начав утро с завтрака, в котором присутствует киви, вы обеспечите себе заряд позитива на весь день.

Регулирует уровень холестерина

Киви также богат антиоксидантами, которые способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы и нормализации уровня холестерина. Регулярное употребление этого фрукта снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Всего несколько плодов в день могут уменьшить вероятность закупоривания артерий и кровеносных сосудов.

Улучшает состояние кожи

Кроме того, киви способствует выработке коллагена. Многие женщины знают, что коллаген — это «белок красоты», который помогает сохранить молодость и сияние кожи на долгие годы. Употребление киви улучшает состояние кожи, питает её и придаёт здоровый блеск. Также микроэлементы, содержащиеся в фрукте, способствуют более быстрому заживлению ран.

Нормализует сон

Спокойный и глубокий сон — залог красоты и здоровья. Киви помогает нормализовать сон благодаря серотонину и антиоксидантам, содержащимся в фрукте. Тем, кто страдает от нарушений сна и часто испытывает тревожные состояния, стоит обратить внимание на это ароматное и натуральное лакомство.

Помогает в борьбе с лишними килограммами

Киви способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. В комплексной борьбе с лишним весом важно очищать организм от токсинов, и в этом зеленый фрукт окажет неоценимую помощь. Кроме того, он обладает ярким и насыщенным вкусом, при этом содержит минимальное количество калорий. Из киви можно готовить полезные десерты, добавлять его в салаты и даже в основные блюда. Смузи из киви — отличное и здоровое начало дня.

Источник: Kleo