Весенний рацион: продукты, способствующие укреплению здоровья в весенний период

Еда и рецепты
Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Весенний рацион: продукты, способствующие укреплению здоровья в весенний период

Весной важно не расслабляться, даже когда снег растаял и почки начали распускаться. Чтобы избежать заболеваний в этот период, следует пересмотреть свой рацион и восполнить недостаток витаминов.

 

В данной статье мы расскажем о том, каким должен быть весенний рацион и какие витамины особенно необходимы организму в это время года.

Витамин С

Этот витамин играет ключевую роль в поддержании иммунной системы. Однако его источниками являются не только цитрусовые фрукты.

Включите в свой рацион свежий болгарский перец, петрушку, брюссельскую капусту, киви, а также шиповник и смородину.

Витамин D

Ранней весной солнечного света недостаточно для того, чтобы организм мог самостоятельно вырабатывать необходимое количество витамина.

Поэтому в меню стоит добавить жирные сорта рыбы и морепродукты, яйца и молочные продукты, лесные грибы, печень и мясо птицы.

Витамин Е

Недостаток этого витамина может негативно сказаться на гормональном фоне и уровне холестерина. Восполнить его запасы помогут семена подсолнечника и растительное масло, брокколи, спаржа, шпинат, авокадо, а также креветки и рыба.

Витамин А

Этот витамин необходим для поддержания зрения, иммунной системы, а также здоровья зубов, волос и кожи.

Его много в моркови, капусте, тыкве, шпинате, кураге, печени, жирной рыбе, молоке, твороге и масле, а также в куриных яйцах.

Витамины группы В

Эти витамины необходимы для углеводного обмена, и без них трудно поддерживать работоспособность.

Употребляйте цельнозерновые и молочные продукты, куриные яйца, печень, мясо и рыбу, орехи, зелень и бобовые.

