Знали ли вы, что ваша любимая еда может вызывать зависимость? От симптомов абстиненции до изменений в химическом составе мозга — наши любимые продукты имеют удивительные способы заставить нас хотеть их всё больше. Сегодня мы подготовили список продуктов, способных вызывать привыкание.

ШОКОЛАД

Многие люди называют себя шокоголиками, но действительно ли возможно стать зависимым от шоколада? Ответ — да. Одна из причин, по которой многие ощущают себя «зависимыми» от шоколада, заключается в том, что химические соединения, содержащиеся в этом продукте (включая теобромин, фенилэтиламин, анандамид и триптофан), вызывают удовольствие, напоминающее действие наркотиков на мозг. Кроме того, шоколад содержит алкалоиды (тетрагидро-бета-карболины), которые также присутствуют в алкоголе и связаны с алкоголизмом. Тем не менее, прежде чем записываться в группу анонимных алкоголиков, стоит отметить, что многие исследователи полагают, что химические вещества в шоколаде также встречаются в других продуктах, которые большинство из нас не жаждет. Также высказывалось мнение, что концентрация этих веществ в шоколаде недостаточна для формирования зависимости. Тем не менее, нельзя отрицать, что шоколад остается одним из самых популярных продуктов в мире — будь то из-за психологических факторов или физической зависимости.

СЫР

Сыр является неотъемлемой частью многих вредных блюд, от пиццы до чизбургеров. Исследования показали наличие опиатов, включая морфин, в твёрдом сыре. Хотя его содержание слишком низкое, чтобы вызвать постоянную зависимость, некоторые ученые выражают опасения по поводу казеина (основного белка в сыре), который при переваривании образует морфиноподобные соединения — казоморфины. Кроме того, сыр содержит фенилэтиламин — вещество, обладающее стимулирующим эффектом, которое усиливает тягу к этому продукту.

САХАР

Все мы знаем о вреде сахара для здоровья... Однако, согласно многочисленным исследованиям, он также может вызывать нездоровую жажду. Исследования показывают, что при употреблении сахара мозг выделяет химические вещества, называемые опиоидами, которые вызывают сильное чувство удовольствия. Это зависимое состояние может возникать, когда в организм не поступает сахар.

Психологи из Принстонского университета провели исследование зависимости от сахара, изучив его влияние на крыс. Они обнаружили, что после введения крысам диеты с высоким содержанием сахара у животных проявились те же симптомы, что и при отмене наркотиков (включая дрожь и изменения в химическом составе мозга). Таким образом, они пришли к выводу, что сахар может вызывать сильную зависимость.

БУРГЕРЫ И ДРУГИЕ МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

Многочисленные исследования подтверждают, что жирная, обработанная нездоровая пища, такая как гамбургеры, может вызывать сильное привыкание. По словам профессора Дэвида Кесслера, бывшего члена Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и автора книги «Конец переедания», сочетание жира, соли и сахара в нездоровой пище активирует наше «ощущение удовольствия» и заставляет нас хотеть большего. Ученые из Исследовательского института Скриппса во Флориде подтвердили эту теорию необычным экспериментом на крысах. Они установили, что реакция мозга животных на нездоровую пищу (включая жирное мясо) была аналогична реакции мозга наркоманов, употребляющих кокаин и героин. Кроме того, мясо, как и шоколад, сыр и сахар, выделяет опиатоподобные вещества во время переваривания, что может вызывать привыкание и зависимость от этих продуктов.

КОФЕ

Многие считают, что не могут начать день без чашки кофе, и часто шутят о кофейной «зависимости», однако это не так далеко от истины. На протяжении многих лет велись споры о том, вызывает ли кофеин зависимость. И трудно отрицать, что многие из нас жаждут его до такой степени, что без этого напитка появляются головные боли и снижение активности...

Одна из причин, по которой люди так сильно жаждут кофе, связана с серьезными симптомами при отказе или отмене кофеина — от усталости и головных болей до раздражительности и депрессии. Однако это не всегда физическая зависимость. Многие просто ошибочно полагают, что не смогут начать день без утренней чашки кофе. Какова бы ни была причина, кофеин остается самым популярным пищевым наркотиком в мире и основным продуктом, способным вызывать физическую и психологическую зависимость.