Недавние исследования, проведенные американскими учеными, продемонстрировали, насколько значимо питание для продолжительности жизни и какие продукты оказывают наибольшее влияние. На протяжении веков человечество искало секреты вечной молодости и долголетия. Ученые уверены, что они обнаружили мощный фактор: правильное питание. В отличие от генетических предрасположенностей или жизненных обстоятельств, рацион можно изменить. Неправильное и несвоевременное питание может существенно сократить жизнь. О том, какие продукты и в каком количестве должны присутствовать на нашем столе, рассказало немецкое издание RND.

Какое питание сокращает жизнь: кто в группе риска?

В научном журнале «Cell» американские исследователи Вальтер Лонго и Розалин Андерсон опубликовали результаты своего исследования. Так, любители «калорийных бомб» — гамбургеров, чипсов, газировки и белого шоколада — определенно находятся в группе риска. Ученые рекомендуют ограничить потребление углеводов и чаще практиковать пост, что поможет минимизировать риски заболеваний и продлить жизнь.

Важно отметить, что, по мнению исследователей, рацион должен выглядеть следующим образом: оптимальное соотношение углеводов составляет от 45 до 60 % из высококачественных продуктов. Остальная часть должна состоять из небольшого, но достаточного количества белка, преимущественно растительного происхождения, который должен составлять от 25 до 35 %.

Рекомендации ученых для долголетия

На более понятном языке это означает: «Употребляйте много бобовых, цельного зерна и овощей; немного рыбы. Избегайте красного и переработанного мяса, а также минимизируйте потребление белого мяса. Ограничьте сахар и рафинированные зерна, но не забывайте о достаточном количестве орехов и оливкового масла, а также немного темного шоколада». Эти рекомендации были озвучены в ходе исследования. Доктор Лонго добавил, что питание должно происходить в течение 11–12 часов в день, с несколькими периодами голодания в течение года.

Если вам больше 65 лет — увеличьте потребление белка

Лонго и Андерсон подчеркивают, что антивозрастная диета должна быть индивидуализирована. Не существует единого решения, подходящего как для 20-летнего молодого человека, так и для 60-летнего с метаболическими нарушениями. Необходимо учитывать пол, возраст, образ жизни, состояние здоровья и генетические факторы. Например, людям старше 65 лет требуется больше белка, утверждают ученые.

«В пожилом возрасте часто сложно получать достаточное количество белка. Недостаток этого элемента может привести к потере мышечной массы и повышенному риску падений и переломов. Поэтому рекомендуется немного увеличить потребление мяса по сравнению с обычными рекомендациями», — говорит Кристина Норман, исследователь проблем старения из Немецкого института питания человека.

Что влияет на продолжительность жизни?

Ученые отмечают, что существует множество параллелей с давно известными рекомендациями по правильному питанию. Принципы здорового питания не меняются каждые несколько лет и остаются в целом неизменными. Новое исследование лишь подтверждает эти знания.

Главный совет — потреблять меньше энергии, чем тратится. Обзор показывает, что количество и качество питания играют решающую роль в долгожительстве.

Голодание. Ученые также отметили, что голодание может быть полезно для тех, кто не в состоянии ограничить потребление энергии. В таких случаях временное воздержание от пищи может помочь восстановить чувствительность определенных рецепторов в организме.

По результатам исследования, продолжительность жизни даже 60- и 80-летних людей может увеличиться на несколько лет, если они будут следовать нескольким рекомендациям по здоровому питанию. Например, наибольшую пользу принесет увеличение потребления бобовых, цельного зерна и орехов. Как известно, неправильное питание, включая чрезмерное употребление красного и переработанного мяса, сокращает жизнь, поэтому от него также следует воздержаться.

Источник: Aussiedlerbote