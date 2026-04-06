Пищевая аллергия — это широко распространенное состояние. Около 10% населения планеты страдает от аллергии на определенные продукты. Такие реакции могут приводить к серьезным последствиям, включая сыпь и даже летальный исход. Рассмотрим симптомы, причины и пять самых аллергенных продуктов.

Что такое пищевая аллергия?

Аллергия — это реакция иммунной системы на вещества, которые воспринимаются как чуждые, называемые аллергенами. Это могут быть продукты питания, вещества, которые вы вдыхаете, или те, что касаетесь. Реакция может проявляться в виде кашля, чихания, крапивницы, сыпи, зуда в глазах, насморка и першения в горле. В тяжелых случаях аллергия может привести к снижению артериального давления, затруднению дыхания, приступам астмы и даже к летальному исходу, сообщает издание Aussiedlerbote, ссылаясь на журнал Health One.

Пищевая аллергия возникает, когда иммунная система реагирует на определенные продукты. Это приводит к повышению уровня гистамина и возникновению аллергической реакции. В тяжелых случаях может развиться отек Квинке, который вызывает опухание слизистых оболочек и может привести к удушью за считанные минуты. Важно знать симптомы аллергии.

Симптомы пищевой аллергии

Затрудненное дыхание;

Отек век;

Сыпь и зуд;

Рвота;

Низкое артериальное давление;

Крапивница;

Диарея;

Опухание лица, рта или языка. Также может наблюдаться затруднение речи.

5 аллергенных продуктов

Молоко

Аллергия на молоко возникает, когда иммунная система негативно реагирует на белки, содержащиеся в молоке. Эта аллергия чаще всего встречается у младенцев и детей, но может сохраняться и у взрослых. Людям с этой аллергией следует избегать молочных продуктов и обработанных изделий с высоким содержанием молочного белка.

Важно не путать аллергию на молоко с непереносимостью лактозы, которая связана с проблемами пищеварения, возникающими из-за недостатка ферментов для расщепления лактозы.

В качестве альтернативы молоку можно использовать миндальное, соевое или кокосовое молоко, если на них нет аллергии.

Арахис

Арахис, казалось бы, безобидный орех, является причиной множества опасных аллергических реакций по всему миру. Примерно 16%-21% детей страдают аллергией на арахис, которая может проходить с возрастом. В ряде случаев эта аллергия имеет наследственный характер. Люди, у которых в семье есть аллергия на арахис, подвержены большему риску ее развития. Реакция на арахис может проявляться затруднением дыхания, сыпью и отеками.

Яйца

Яичные белки — это распространенный аллерген, особенно у детей до 6 лет. Чаще всего аллергия на куриные яйца проходит с возрастом. Многие обработанные или упакованные продукты содержат яичные белки, однако на упаковках не всегда указано «содержит яйца». Будьте внимательны к составу продуктов.

Если у вас аллергия на яйца, вы можете заменить их кукурузным крахмалом, тофу или льняным маслом.

Пшеница

При аллергии на пшеницу иммунная система реагирует на белок пшеницы, известный как глютен. Пшеница содержится в хлебе, макаронах, пиве, овсе и крекерах, что делает ее повседневным продуктом, от которого трудно отказаться.

Рекомендуется заменять продукты на основе пшеницы на безглютеновые альтернативы. Безглютеновый хлеб и овсянка становятся все более популярными среди людей с аллергией. Также можно использовать другие виды муки, такие как рисовая или мука гарбанзо.

Рыба

Аллергические реакции могут вызывать белки рыбы и желатин, содержащийся в костях и коже. У большинства людей, страдающих аллергией на рыбу, реакция возникает на все виды. Поэтому врачи рекомендуют полностью исключить рыбу и рыбные продукты из рациона. Обсудите с врачом возможность употребления некоторых видов рыбы, таких как лосось или тунец, которые могут быть безопасными альтернативами.