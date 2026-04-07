Гнезда с фаршем на сковороде — это оригинальный и вкусный ужин, который можно приготовить всего за полчаса.

Сегодня мы предлагаем вам рецепт фаршированных гнезд из макарон и мясного фарша. Для этого блюда подойдут макароны в форме гнезд, которые легко найти в любом магазине. В качестве начинки можно использовать фарш из любого мяса, а также комбинировать два вида. Гнезда с фаршем тушатся в глубокой сковороде под томатным соусом, что придаёт им насыщенный вкус и яркий цвет. Приготовление этого блюда не займет много времени и сил. Кроме того, гнезда можно запечь в духовке, добавив сверху сыр или другой соус по вашему вкусу.

Ингредиенты:

Фарш - 300 г

Томатный сок - 200 мл

Макароны в форме гнезд (в зависимости от размера сковороды) - 8-10 шт.

Лук - 1 шт.

Растительное масло - 2 ст. л.

Томатная паста - 2 ст. л.

Укроп - 1 пучок

Соль - 1/2 ч. л.

Сахар - 1 щепотка

Молотый перец - по вкусу

Приготовление:

1. Сначала приготовьте фарш из выбранного вами мяса и подготовьте остальные ингредиенты.

2. В фарш добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, предварительно раздавленный под прессом.

3. Все компоненты тщательно перемешайте, добавив соль и молотый перец. При желании можно использовать любые специи по вкусу.

4. На дно большой сковороды налейте растительное масло и по кругу уложите гнезда из макарон. Убедитесь, что они не слишком близко друг к другу, так как в процессе приготовления они увеличатся в размере.

5. Из фарша сформируйте небольшие биточки одинакового размера и поместите их внутрь гнезд, слегка прижимая, чтобы начинка была ближе к поверхности нагрева.

6. Приготовьте томатную заливку, смешав томатную пасту со стаканом воды и добавив соль. Тщательно размешайте, чтобы паста полностью растворилась.

7. Залейте гнезда с мясной начинкой томатным соусом. Добавьте немного горячей воды, чтобы она почти полностью покрыла гнезда.

8. После закипания уменьшите огонь. Готовьте блюдо под крышкой на небольшом огне в течение 30-35 минут до полной готовности макарон и мясной начинки. В процессе приготовления можно поливать гнезда томатной заливкой. Большая часть жидкости должна впитаться в макароны, которые увеличатся в размере.

9. Готовые гнезда разложите по порционным тарелкам или переложите в одно общее блюдо для подачи, посыпьте зеленью.

