Правильный питьевой режим — это важный аспект здорового образа жизни. Вода поддерживает необходимый уровень гидратации, однако в некоторых случаях ее избыток может привести к проблемам. В процессе бодрствования человек теряет влагу через потоотделение, дыхание и другие действия, но во время сна эти процессы замедляются. Kleo предлагает разобраться, можно ли пить воду перед сном и в каких количествах.

Влияние воды на сон

Вода может оказывать различное воздействие на сон в зависимости от обстоятельств. С одной стороны, дополнительный стакан воды перед сном способствует нормальному функционированию организма, поддерживая уровень гидратации. С другой стороны, это может нарушить спокойный сон или вызвать отеки.

Качество сна

Как недостаток влаги, так и избыточное употребление воды негативно сказываются на качестве сна. Исследования 2019 года показали, что взрослые участники эксперимента спали менее спокойно и дольше, если уровень гидратации был низким. После восстановления водно-солевого баланса качество сна значительно улучшалось.

Тем не менее, не рекомендуется пить воду непосредственно перед сном. По данным некоторых исследований, почки быстрее фильтруют кровь, когда человек находится в горизонтальном положении. Это может привести к трудностям с засыпанием и пробуждениям среди ночи из-за необходимости посетить туалет.

Уровень мелатонина

Мелатонин, известный как «гормон сна», играет ключевую роль в регулировании циклов сна. Его выработка увеличивается с наступлением темноты, что способствует ночному отдыху.

Хотя прямой зависимости между уровнем мелатонина и количеством выпитой воды нет, беспокойный сон из-за переполненного мочевого пузыря может оказать косвенное влияние. Специалисты рекомендуют пить воду не позднее чем за час до сна.

Температура тела

Для качественного и спокойного сна важны не только внешние, но и внутренние температуры. Дополнительный стакан воды перед сном может помочь в отведении избыточного тепла от органов к коже.

Обезвоживание, в свою очередь, может привести к повышению температуры, что негативно сказывается на качестве сна. Это может вызвать усиленное потоотделение, что также не способствует комфортному отдыху.

Расслабление мышц

Мышечные спазмы являются одним из признаков нехватки жидкости в организме. Вода составляет 70-80% от общей массы мышц, и ее недостаток может существенно повлиять на основные функции.

Если во время сна часто возникают боли или напряжение в икрах и стопах, стоит начать пить воду перед сном. Это может помочь уменьшить болезненные ощущения и в долгосрочной перспективе избавиться от ночных судорог.

Улучшение состояния кожи

Водные процедуры — это эффективный способ увлажнения кожи, но не менее важно внутреннее увлажнение. Недостаток влаги в организме сказывается на внешнем виде кожи, вызывая шелушение, раздражение и сухость.

Употребление достаточного количества воды, включая вечернее время, поможет решить эти проблемы и вернуть коже здоровый вид. Стабильный обмен веществ способствует эффективному выведению токсинов, что также уменьшает вероятность появления высыпаний.

Мнение врачей о пользе и вреде воды перед сном

Врачи и специалисты по здоровому питанию подчеркивают важность воды в обменных процессах и функционировании организма. Она способствует правильному пищеварению, нормализует метаболизм, снижает воспалительные процессы и укрепляет сосуды.

При этом эксперты единодушны в том, что важно знать меру. Клео.ру предлагает узнать, какую пользу и вред может нести вода перед сном, по мнению врачей.

Сколько воды можно пить перед сном

Рекомендуемая норма воды перед сном, согласно рекомендациям специалистов, составляет 200-300 мл, что эквивалентно 1-1,5 стакана. Пить воду стоит за 30-60 минут до сна.

Важно соблюдать норму не только в ночное время, но и в течение всего дня. Универсальных объемов не существует, так как они зависят от индивидуальных особенностей организма и наличия заболеваний. Для здорового человека считается достаточным 1 литр воды на каждые 30 кг веса в сутки. Желательно равномерно распределять эту норму в течение дня.

Какой жидкостью можно утолить жажду перед сном

Перед сном рекомендуется избегать алкоголя, кофе и черного чая, так как они могут помешать нормальному сну. Также стоит отказаться от сладких напитков, так как быстрые углеводы могут препятствовать быстрому засыпанию.

Оптимальным вариантом будет чистая вода или травяные чаи без тонизирующего эффекта. Температура жидкости не окажет значительного влияния на качество сна.

Как избежать отеков после питья воды перед сном

Люди, которые только начали пить воду перед сном, часто сталкиваются с отеками на лице и теле после пробуждения. В такой ситуации логично предположить, что причиной является выпитый накануне стакан воды. Однако, как правило, ситуация обратная.

По словам врачей, отеки возникают из-за нарушения водно-солевого баланса. Если организм часто испытывает нехватку воды, он начинает накапливать влагу при первой же возможности. Чтобы избежать этого, необходимо пить воду равномерно в течение дня в рекомендованных дозах (1 литр на 30 кг веса в сутки).

Тем не менее, отеки могут быть вызваны и другими, менее безобидными причинами. Заболевания почек также могут стать причиной нарушений обмена веществ. При появлении отеков стоит обратиться к врачу для обследования.

Помимо полноценного питья, уменьшить вероятность появления отеков помогут снижение потребления соли и регулярная физическая активность.

Чрезмерное выведение полезных веществ

Утверждение о том, что вода выводит важные вещества из организма, имеет под собой основание. Однако, как утверждают специалисты, это происходит только в случае, если человек средней комплекции выпивает более 6 литров в сутки. Обычно такие объемы характерны для профессиональных спортсменов, которые компенсируют потери соответствующим рационом питания.

Для обычного человека более актуальна проблема нехватки воды в организме, чем ее избытка.

Правильный питьевой режим играет важную роль в функционировании организма. Поэтому все больше людей интересуются, можно ли пить воду перед сном и в каком объеме. Оптимальным считается 1-1,5 стакана жидкости, выпитые за 30-60 минут до сна. Однако это количество может варьироваться в зависимости от состояния здоровья и соблюдения водно-солевого баланса.

Екатерина Тимофеева, гастроэнтеролог