Салаты с курицей популярны как среди взрослых, так и среди детей. Эти блюда можно подавать как на повседневный, так и на праздничный стол. Нежное мясо курицы, содержащее минимальное количество жира, богато белком, который легко усваивается организмом. Кроме того, куриное мясо не вызывает аллергии, что делает его идеальным для детского и диетического питания.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ И СУХАРИКАМИ

Ингредиенты:

Филе курицы - 400 г

Салат «Латук» - 40 г

Помидоры «Черри» - 10 шт.

Белый хлеб - 400 г

Сыр «Пармезан» - 100 г

Чеснок - 4 зубчика

Масло - 8 ст. ложек

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

1. Отварите куриную грудку и нарежьте кубиками размером примерно 2 на 2 сантиметра.

2. С батона снимите корку, мякоть нарежьте небольшими кубиками и обжарьте с мелко нарезанным чесноком на горячем масле.

3. Сыр натрите на терке, а помидоры разрежьте пополам.

4. Листья салата тщательно промойте, обсушите и порвите руками. На тарелку выложите сначала салат, затем курицу, сыр и сухарики. Помидоры добавьте перед подачей, чтобы сухарики не размокли.

5. Посолите, поперчите и полейте соусом.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ

Ингредиенты:

Шампиньоны — 300 г

Лук (средний) — 1 шт.

Куриная грудка (отварная) — 400 г

Картофель (средний, отварной) — 4 шт.

Вареные яйца — 4 шт.

Сыр полутвердых сортов (например, «Гауда») — 100 г

Кукуруза — 1 банка

Майонез

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Растительное масло

Приготовление:

1. Обжарьте шампиньоны с луком, добавьте соль и черный молотый перец.

2. Натерите картофель, яйца и сыр на крупной терке.

3. Нарежьте куриное мясо кубиками.

4. Выкладывайте ингредиенты слоями, каждый слой смазывая майонезом: 1 слой — картофель, 2 слой — курица, 3 слой — грибы с луком, 4 слой — яйца, 5 слой — кукуруза, 6 слой — сыр.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ И КУКУРУЗОЙ

Ингредиенты:

600 г - вареного куриного филе

1 банка консервированных ананасов

1 банка консервированной кукурузы

4 вареных яйца

250 г твердого сыра

Соль, перец по вкусу

Майонез или белый йогурт по вкусу

Петрушка или укроп

Приготовление:

1. Нарежьте куриное филе и ананасы мелкими кубиками.

2. Яйца также нарежьте кубиками, оставив один желток для украшения.

3. Твердый сыр нарежьте кубиками, а зелень мелко порежьте.

4. Смешайте все ингредиенты и заправьте салат с курицей и кукурузой майонезом.

5. Украсьте салат натертым желтком и поставьте в холодильник на несколько часов для пропитки.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ И АНАНАСАМИ

Ингредиенты:

Куриная грудка — 2 шт.

Яйцо куриное — 5 шт.

Ананас консервированный — 500 г

Консервированная кукуруза — 1 банка

Сыр твердый — 150 г

Виноград (без косточек) — 200 г

Майонез

Соль, перец

Приготовление:

1. Отварите куриную грудку до готовности с солью и специями. Яйца также отварите.

2. Все ингредиенты нарежьте кубиками и заправьте майонезом, не забыв посолить и поперчить по вкусу.

САЛАТ С КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ И ОВОЩАМИ

Ингредиенты:

Копченая курица — 300 г

Помидоры — 2 шт.

Огурцы — 2 шт.

Твердый сыр тертый — 200 г

Авокадо — 150 г

Чеснок — 2 зубчика

Горсть хлебных сухарей

Соус — йогурт + горчица + бальзамический уксус + соль / перец

Приготовление:

1. Нарежьте курицу, помидоры, огурцы и авокадо кубиками среднего размера.

2. Сыр натрите и перемешайте с мелко нарезанным чесноком.

3. Выкладывайте ингредиенты слоями, каждый слой смазывая соусом: 1 слой — курица, 2 слой — огурец + сыр с чесноком, 3 слой — авокадо, 4 слой — помидоры + сухарики.