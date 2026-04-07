Салаты с курицей популярны как среди взрослых, так и среди детей. Эти блюда можно подавать как на повседневный, так и на праздничный стол. Нежное мясо курицы, содержащее минимальное количество жира, богато белком, который легко усваивается организмом. Кроме того, куриное мясо не вызывает аллергии, что делает его идеальным для детского и диетического питания.
САЛАТ С КУРИЦЕЙ И СУХАРИКАМИ
Ингредиенты:
Филе курицы - 400 г
Салат «Латук» - 40 г
Помидоры «Черри» - 10 шт.
Белый хлеб - 400 г
Сыр «Пармезан» - 100 г
Чеснок - 4 зубчика
Масло - 8 ст. ложек
Соль, перец по вкусу
Приготовление:
1. Отварите куриную грудку и нарежьте кубиками размером примерно 2 на 2 сантиметра.
2. С батона снимите корку, мякоть нарежьте небольшими кубиками и обжарьте с мелко нарезанным чесноком на горячем масле.
3. Сыр натрите на терке, а помидоры разрежьте пополам.
4. Листья салата тщательно промойте, обсушите и порвите руками. На тарелку выложите сначала салат, затем курицу, сыр и сухарики. Помидоры добавьте перед подачей, чтобы сухарики не размокли.
5. Посолите, поперчите и полейте соусом.
САЛАТ С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ
Ингредиенты:
Шампиньоны — 300 г
Лук (средний) — 1 шт.
Куриная грудка (отварная) — 400 г
Картофель (средний, отварной) — 4 шт.
Вареные яйца — 4 шт.
Сыр полутвердых сортов (например, «Гауда») — 100 г
Кукуруза — 1 банка
Майонез
Соль, черный молотый перец — по вкусу
Растительное масло
Приготовление:
1. Обжарьте шампиньоны с луком, добавьте соль и черный молотый перец.
2. Натерите картофель, яйца и сыр на крупной терке.
3. Нарежьте куриное мясо кубиками.
4. Выкладывайте ингредиенты слоями, каждый слой смазывая майонезом: 1 слой — картофель, 2 слой — курица, 3 слой — грибы с луком, 4 слой — яйца, 5 слой — кукуруза, 6 слой — сыр.
САЛАТ С КУРИЦЕЙ И КУКУРУЗОЙ
Ингредиенты:
600 г - вареного куриного филе
1 банка консервированных ананасов
1 банка консервированной кукурузы
4 вареных яйца
250 г твердого сыра
Соль, перец по вкусу
Майонез или белый йогурт по вкусу
Петрушка или укроп
Приготовление:
1. Нарежьте куриное филе и ананасы мелкими кубиками.
2. Яйца также нарежьте кубиками, оставив один желток для украшения.
3. Твердый сыр нарежьте кубиками, а зелень мелко порежьте.
4. Смешайте все ингредиенты и заправьте салат с курицей и кукурузой майонезом.
5. Украсьте салат натертым желтком и поставьте в холодильник на несколько часов для пропитки.
САЛАТ С КУРИЦЕЙ И АНАНАСАМИ
Ингредиенты:
Куриная грудка — 2 шт.
Яйцо куриное — 5 шт.
Ананас консервированный — 500 г
Консервированная кукуруза — 1 банка
Сыр твердый — 150 г
Виноград (без косточек) — 200 г
Майонез
Соль, перец
Приготовление:
1. Отварите куриную грудку до готовности с солью и специями. Яйца также отварите.
2. Все ингредиенты нарежьте кубиками и заправьте майонезом, не забыв посолить и поперчить по вкусу.
САЛАТ С КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ И ОВОЩАМИ
Ингредиенты:
Копченая курица — 300 г
Помидоры — 2 шт.
Огурцы — 2 шт.
Твердый сыр тертый — 200 г
Авокадо — 150 г
Чеснок — 2 зубчика
Горсть хлебных сухарей
Соус — йогурт + горчица + бальзамический уксус + соль / перец
Приготовление:
1. Нарежьте курицу, помидоры, огурцы и авокадо кубиками среднего размера.
2. Сыр натрите и перемешайте с мелко нарезанным чесноком.
3. Выкладывайте ингредиенты слоями, каждый слой смазывая соусом: 1 слой — курица, 2 слой — огурец + сыр с чесноком, 3 слой — авокадо, 4 слой — помидоры + сухарики.
