Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ТОП-5 легких и вкусных салатов с курицей

Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Салаты с курицей популярны как среди взрослых, так и среди детей. Эти блюда можно подавать как на повседневный, так и на праздничный стол. Нежное мясо курицы, содержащее минимальное количество жира, богато белком, который легко усваивается организмом. Кроме того, куриное мясо не вызывает аллергии, что делает его идеальным для детского и диетического питания.

 

Deztop представляет вашему вниманию 5 лучших салатов с курицей.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ И СУХАРИКАМИ

Ингредиенты:

Филе курицы - 400 г
Салат «Латук» - 40 г
Помидоры «Черри» - 10 шт.
Белый хлеб - 400 г
Сыр «Пармезан» - 100 г
Чеснок - 4 зубчика
Масло - 8 ст. ложек
Соль, перец по вкусу

Приготовление:

1. Отварите куриную грудку и нарежьте кубиками размером примерно 2 на 2 сантиметра.

2. С батона снимите корку, мякоть нарежьте небольшими кубиками и обжарьте с мелко нарезанным чесноком на горячем масле.

3. Сыр натрите на терке, а помидоры разрежьте пополам.

4. Листья салата тщательно промойте, обсушите и порвите руками. На тарелку выложите сначала салат, затем курицу, сыр и сухарики. Помидоры добавьте перед подачей, чтобы сухарики не размокли.

5. Посолите, поперчите и полейте соусом.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ

Ингредиенты:

Шампиньоны — 300 г
Лук (средний) — 1 шт.
Куриная грудка (отварная) — 400 г
Картофель (средний, отварной) — 4 шт.
Вареные яйца — 4 шт.
Сыр полутвердых сортов (например, «Гауда») — 100 г
Кукуруза — 1 банка
Майонез
Соль, черный молотый перец — по вкусу
Растительное масло

Приготовление:

1. Обжарьте шампиньоны с луком, добавьте соль и черный молотый перец.

2. Натерите картофель, яйца и сыр на крупной терке.

3. Нарежьте куриное мясо кубиками.

4. Выкладывайте ингредиенты слоями, каждый слой смазывая майонезом: 1 слой — картофель, 2 слой — курица, 3 слой — грибы с луком, 4 слой — яйца, 5 слой — кукуруза, 6 слой — сыр.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ И КУКУРУЗОЙ

Ингредиенты:

600 г - вареного куриного филе
1 банка консервированных ананасов
1 банка консервированной кукурузы
4 вареных яйца
250 г твердого сыра
Соль, перец по вкусу
Майонез или белый йогурт по вкусу
Петрушка или укроп

Приготовление:

1. Нарежьте куриное филе и ананасы мелкими кубиками.

2. Яйца также нарежьте кубиками, оставив один желток для украшения.

3. Твердый сыр нарежьте кубиками, а зелень мелко порежьте.

4. Смешайте все ингредиенты и заправьте салат с курицей и кукурузой майонезом.

5. Украсьте салат натертым желтком и поставьте в холодильник на несколько часов для пропитки.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ И АНАНАСАМИ

 

Dreamstime - https://www.dreamstime.com/

 

Ингредиенты:

Куриная грудка — 2 шт.
Яйцо куриное — 5 шт.
Ананас консервированный — 500 г
Консервированная кукуруза — 1 банка
Сыр твердый — 150 г
Виноград (без косточек) — 200 г
Майонез
Соль, перец

Приготовление:

1. Отварите куриную грудку до готовности с солью и специями. Яйца также отварите.

2. Все ингредиенты нарежьте кубиками и заправьте майонезом, не забыв посолить и поперчить по вкусу.

САЛАТ С КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ И ОВОЩАМИ

Ингредиенты:

Копченая курица — 300 г
Помидоры — 2 шт.
Огурцы — 2 шт.
Твердый сыр тертый — 200 г
Авокадо — 150 г
Чеснок — 2 зубчика
Горсть хлебных сухарей
Соус — йогурт + горчица + бальзамический уксус + соль / перец

Приготовление:

1. Нарежьте курицу, помидоры, огурцы и авокадо кубиками среднего размера.

2. Сыр натрите и перемешайте с мелко нарезанным чесноком.

3. Выкладывайте ингредиенты слоями, каждый слой смазывая соусом: 1 слой — курица, 2 слой — огурец + сыр с чесноком, 3 слой — авокадо, 4 слой — помидоры + сухарики.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео