Высокое кровяное давление является основным фактором риска инсульта, и его можно уменьшить, увеличив потребление калия.

Инсульт — это серьезное и угрожающее жизни состояние, возникающее при прекращении кровоснабжения определенной области мозга.

Причиной этого может стать закупорка сосуда тромбом или разрыв кровеносного сосуда. Существует множество факторов, способствующих повышению риска инсульта, таких как курение, избыточный вес, высокий уровень холестерина и диабет.

«Высокое кровяное давление может привести к инсульту несколькими способами. Оно может способствовать образованию тромбов в мозге и повреждать мелкие кровеносные сосуды, расположенные глубоко в мозговой ткани. Кроме того, повышенное давление увеличивает вероятность инсульта из-за кровоизлияния», — отмечает врач-терапевт Ирина Андреева.

Одним из способов снижения артериального давления является увеличение потребления калия.

Калий помогает расслабить стенки кровеносных сосудов, что, в свою очередь, способствует снижению артериального давления. Увеличение потребления калия через напитки является простым способом оказать положительное влияние на ваше давление.

Андреева выделила 7 напитков, богатых калием:

Сок сливы (707 мг калия на чашку)

Морковный сок (689 мг)

Томатный сок (556 мг)

Апельсиновый сок (496 мг)

Грейпфрутовый сок (400 мг)

Молоко (342 мг)

Абрикосовый сок (286 мг).

Для сравнения, в среднем банане содержится около 422 мг калия.