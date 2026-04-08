Купив незрелый фрукт в магазине, его можно довести до «готовности» в домашних условиях.

Почему мы ценим авокадо?

Зеленый, мягкий и невероятно полезный авокадо уже давно завоевал популярность среди миллионов россиян. Однако немногие могут точно объяснить, чем этот фрукт полезен и какие проблемы со здоровьем он может помочь предотвратить.

Эти аспекты нам разъяснила врач-диетолог Марина Сорокина.

- Несмотря на высокую калорийность (160 ккал на 100 г), авокадо считается диетическим продуктом. Он насыщает организм ненасыщенными жирными кислотами, витаминами А, Е, фолиевой кислотой и другими ценными нутриентами, - отметила специалист по питанию.

Кроме того, экзотический фрукт богат мононенасыщенными жирами, полезными для сердца и сосудов, а также железом, калием и медью. Высокое содержание клетчатки делает авокадо любимым продуктом как гастроэнтерологов, так и их пациентов.

Как авокадо влияет на здоровье?

Люди, регулярно употребляющие авокадо, имеют несколько преимуществ по сравнению с теми, кто не любит этот фрукт:

* у них снижен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;

* как правило, у них более низкий уровень холестерина;

* им легче поддерживать нормальный вес и избегать лишних килограммов;

* благодаря витамину Е их зрение остается отличным до самой старости.

Как правильно хранить авокадо дома?

Если вы приобрели очень твердый фрукт, не расстраивайтесь — он, хоть и незрелый, может дозреть, не покидая вашего дома. Однако его следует хранить на прохладном балконе или в холодильнике, в отделении для овощей и фруктов. Таким образом, фрукт сможет сохранить свое качество до праздников или важного события.

Если же вы хотите быстрее насладиться авокадо, положите его на подоконник. Через 3-4 дня он будет готов к употреблению.