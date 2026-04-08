Чтобы избежать негативных последствий, специалисты рекомендуют не превышать дозу в 3 грамма куркумы в день.

Куркума, известная также как индийский имбирь, является популярной и полезной специей. Однако некоторым людям следует избегать её употребления, чтобы не вызвать проблемы со здоровьем, сообщает РБК-Украина.

Польза куркумы для здоровья

Куркума обладает горьковатым вкусом и ярко-желтым цветом. В настоящее время высушенный и измельченный корень куркумы широко используется не только в азиатской кухне, но и в других регионах мира.

Это растение входит в «золотой список» аюрведы и применяется для улучшения здоровья в качестве:

* противовоспалительного и антибактериального средства

* антиоксиданта

* мощного очистителя крови и организма от токсинов и шлаков

Научные исследования подтвердили противовоспалительные, противовирусные, обезболивающие, антимикробные и противораковые свойства куркумы.

Регулярное употребление куркумы:

* укрепляет иммунную систему, активируя рост лейкоцитов и лимфоцитов (клеток, борющихся с инфекциями)

* повышает защитные функции организма в период сезонных заболеваний

* способствует быстрому восстановлению после болезней

* положительно влияет на работу печени и других органов

* снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

* помогает при заболеваниях суставов (включая облегчение артрита)

* активизирует умственную деятельность

Кому следует избегать куркумы

Чтобы избежать негативных последствий, специалисты советуют не превышать суточную норму в 3 грамма куркумы. В то же время некоторым людям лучше полностью исключить эту специю из рациона.

Не рекомендуется употреблять куркуму аллергикам, беременным и кормящим женщинам, а также детям до шести лет.

Кроме того, противопоказаниями к употреблению куркумы являются:

* постинсультные состояния

* заболевания желчных путей

* гипертония

* острые заболевания желудочно-кишечного тракта

* воспалительные процессы в почках или поджелудочной железе

* гепатит

* гастрит

* язва

* сосудистые заболевания

* глаукома

* прием антикоагулянтов и препаратов для лечения сахарного диабета

Почему куркуму называют ядовитой

В ходе ряда исследований ученые выяснили, что недобросовестные производители могут добавлять в пакетированную куркуму (продающуюся в магазинах) специальные красители и другие вредные компоненты. Это делается для улучшения внешнего вида и снижения производственных затрат.

В одном из исследований в специях был обнаружен хромат свинца, причем «испорченными» оказались семь из девяти регионов стран-поставщиков.

Учитывая это, ученые предупреждают: использование некачественной куркумы в блюдах может привести к отравлению тяжелыми металлами, так как свинец представляет опасность для сердца и нервной системы и может вызвать различные заболевания у детей.

Источник: 1001sovet