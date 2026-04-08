Куркума, известная также как индийский имбирь, является популярной и полезной специей. Однако некоторым людям следует избегать её употребления, чтобы не вызвать проблемы со здоровьем, сообщает РБК-Украина.
Польза куркумы для здоровья
Куркума обладает горьковатым вкусом и ярко-желтым цветом. В настоящее время высушенный и измельченный корень куркумы широко используется не только в азиатской кухне, но и в других регионах мира.
Это растение входит в «золотой список» аюрведы и применяется для улучшения здоровья в качестве:
* противовоспалительного и антибактериального средства
* антиоксиданта
* мощного очистителя крови и организма от токсинов и шлаков
Научные исследования подтвердили противовоспалительные, противовирусные, обезболивающие, антимикробные и противораковые свойства куркумы.
Регулярное употребление куркумы:
* укрепляет иммунную систему, активируя рост лейкоцитов и лимфоцитов (клеток, борющихся с инфекциями)
* повышает защитные функции организма в период сезонных заболеваний
* способствует быстрому восстановлению после болезней
* положительно влияет на работу печени и других органов
* снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
* помогает при заболеваниях суставов (включая облегчение артрита)
* активизирует умственную деятельность
Кому следует избегать куркумы
Чтобы избежать негативных последствий, специалисты советуют не превышать суточную норму в 3 грамма куркумы. В то же время некоторым людям лучше полностью исключить эту специю из рациона.
Не рекомендуется употреблять куркуму аллергикам, беременным и кормящим женщинам, а также детям до шести лет.
Кроме того, противопоказаниями к употреблению куркумы являются:
* постинсультные состояния
* заболевания желчных путей
* гипертония
* острые заболевания желудочно-кишечного тракта
* воспалительные процессы в почках или поджелудочной железе
* гепатит
* гастрит
* язва
* сосудистые заболевания
* глаукома
* прием антикоагулянтов и препаратов для лечения сахарного диабета
Почему куркуму называют ядовитой
В ходе ряда исследований ученые выяснили, что недобросовестные производители могут добавлять в пакетированную куркуму (продающуюся в магазинах) специальные красители и другие вредные компоненты. Это делается для улучшения внешнего вида и снижения производственных затрат.
В одном из исследований в специях был обнаружен хромат свинца, причем «испорченными» оказались семь из девяти регионов стран-поставщиков.
Учитывая это, ученые предупреждают: использование некачественной куркумы в блюдах может привести к отравлению тяжелыми металлами, так как свинец представляет опасность для сердца и нервной системы и может вызвать различные заболевания у детей.
Источник: 1001sovet
