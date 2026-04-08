Болезни Альцгеймера и Паркинсона считаются неизлечимыми. Тем не менее, ученые, возможно, нашли доступный метод лечения этих нейродегенеративных заболеваний. Лекарство было обнаружено в чашке кофе — речь идет о осадке от молотых зерен. На основе кофеиновой кислоты, извлеченной из гущи, исследователи создали углеродные квантовые точки (CACQD) — нанокристаллы с широким спектром поглощения и узким пиком эмиссии, которые продемонстрировали многообещающие результаты в терапии деменции.

В ходе лабораторных экспериментов американские ученые установили, что CACQD помогли защитить нейроны от последствий болезни Паркинсона, вызванной пестицидом паракват. Исследователи надеются, что данный метод можно будет применить для помощи людям на ранних стадиях деменции, а также для замедления прогрессирования заболевания.

«CACQD имеют потенциал кардинально изменить подход к лечению нейродегенеративных расстройств, поскольку ни один из существующих методов не устраняет болезнь, а лишь помогает справляться с симптомами. Наша цель — найти лекарство на уровне атомов и молекул, которые вызывают эти состояния», — поделился мнением Джйотиш Кумар из Техасского университета в Эль-Пасо.

CACQD получают путем обработки образцов кофейной гущи при температуре 200°C в течение четырех часов, что позволяет изменить углеродную структуру кофеиновой кислоты. Исследователи выяснили, что полученные нанокристаллы нейтрализуют свободные радикалы — молекулы в организме, связанные с рядом заболеваний, включая болезнь Паркинсона, и предотвращают их вредное воздействие. Также полученные нанокристаллы препятствуют накоплению амилоидных белков, вызывающих болезнь Альцгеймера, без значительных побочных эффектов, как отмечается в статье, опубликованной в журнале Environmental Research.