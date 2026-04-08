Гульчехра — это блюдо узбекской кухни, основой которого является курица с добавлением сметаны. В состав также входят репчатый лук, чеснок и пряные специи, придающие блюду аромат. Куриное мясо получается нежным, а само блюдо — аппетитным и не слишком жирным.
Как приготовить гульчехру?
Это довольно просто, и с этой задачей справится даже начинающая хозяйка. Мы предлагаем три варианта приготовления.
Первый вариант
Это традиционный и самый простой способ.
Для приготовления вам понадобятся:
900-1000 г курицы;
2 стакана сметаны;
1,5-2 стакана воды;
большая луковица;
три ст. л. муки;
½ ст. л. соли;
три зубца чеснока;
5 ст. л. растительного или сливочного масла;
специи;
соль.
Приготовление:
1. Очистите курицу от шкурки и нарежьте на порционные кусочки. Лук почистите и нарежьте тонкими полукольцами. Чеснок измельчите любым удобным способом.
2. В кастрюле с толстым дном или утятнице разогрейте масло, добавьте кусочки курицы и обжаривайте до золотистой корочки.
3. Смешайте сметану с водой и влейте эту смесь в кастрюлю с курицей. Накройте крышкой и тушите в течение тридцати минут. В это время обжарьте лук и чеснок в отдельной сковороде до готовности.
4. Из кастрюли возьмите немного бульона, растворите в нём муку и соль, чтобы избежать комочков. Влейте обратно в блюдо и тщательно перемешайте.
5. Добавьте специи и обжаренные лук с чесноком, накройте кастрюлю крышкой и через пару минут выключите огонь.
Второй вариант
Этот рецепт предполагает использование мультиварки.
Подготовьте следующие ингредиенты:
700-800 г куриного филе;
1 головка лука;
два или три зубца чеснока;
три-четыре ст. л. растительного масла;
стакан сметаны;
1,5 стакана воды;
маленькая щепотка мускатного ореха;
соль;
чёрный молотый перец.
Приготовление:
1. Подготовьте все ингредиенты. Нарежьте куриное филе на кусочки среднего размера. Лук мелко порежьте, а чеснок измельчите в прессе или блендере.
2. В чашу мультиварки налейте масло, чтобы оно равномерно распределилось по дну. Выберите программу жарки или тушения. Обжаривайте куриное филе с луком до золотистого цвета.
3. Затем добавьте сметану и воду.
4. Переключите мультиварку на режим тушения, накройте крышкой и установите таймер на тридцать-сорок минут.
5. За пять минут до окончания готовки добавьте соль, чеснок и специи.
Готово!
Третий вариант
Попробуйте приготовить пикантную гульчехру с добавлением аджики. Это придаст блюду необычный вкус.
Список необходимых ингредиентов:
1 кг курицы;
большая головка лука;
стакан сметаны;
три-четыре ст. л. аджики;
1,5 стакана воды;
зелень петрушки;
ст. л. лимонного сока;
3-4 ст. л. растительного масла;
немного приправы хмели-сунели;
соль.
Приготовление:
1. Лук очистите, нарежьте и обжарьте на глубокой сковороде в масле до прозрачности и легкой золотистости. Затем выложите его в миску, оставив масло в сковороде.
2. Курицу нарежьте, но не слишком мелко, и обжаривайте в том же масле, где готовился лук.
3. Смешайте воду со сметаной и влейте в сковороду, накройте крышкой и готовьте курицу около получаса.
4. Затем добавьте жареный лук, аджику и предварительно нарезанную петрушку, а также лимонный сок.
5. Снова накройте сковороду на пять минут, в конце посолите гульчехру и добавьте специи.
Несколько советов:
* Для приготовления гульчехры можно использовать практически любые части курицы, например, бёдра или ножки. Грудка также подойдёт, и в процессе тушения в сметане она станет нежнее.
* Снимать шкурку не обязательно, но если вы хотите, чтобы блюдо получилось более лёгким, лучше это сделать.
* Можно экспериментировать с различными специями, например, зирой или хмели-сунели. Если курица жесткая, тушите её дольше, чтобы она стала мягче. Попробуйте смешать куриное мясо с индюшачьим или свиным, но курица должна преобладать для сохранения характерного вкуса.
* Для более лёгкого варианта используйте сметану с низким содержанием жира (10-15%). А для сытного блюда выбирайте более жирный продукт.
* Часть воды можно заменить молоком или сливками, что сделает куриную мякоть ещё более нежной, хотя специфический запах может не всем понравиться.
Гульчехра — это простое и вкусное блюдо из курицы, которое сможет приготовить каждый. Обязательно возьмите его на заметку, чтобы радовать своих близких.
