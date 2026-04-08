Гульчехра — это блюдо узбекской кухни, основой которого является курица с добавлением сметаны. В состав также входят репчатый лук, чеснок и пряные специи, придающие блюду аромат. Куриное мясо получается нежным, а само блюдо — аппетитным и не слишком жирным.

Как приготовить гульчехру?

Это довольно просто, и с этой задачей справится даже начинающая хозяйка. Мы предлагаем три варианта приготовления.

Первый вариант

Это традиционный и самый простой способ.

Для приготовления вам понадобятся:

900-1000 г курицы;

2 стакана сметаны;

1,5-2 стакана воды;

большая луковица;

три ст. л. муки;

½ ст. л. соли;

три зубца чеснока;

5 ст. л. растительного или сливочного масла;

специи;

соль.

Приготовление:

1. Очистите курицу от шкурки и нарежьте на порционные кусочки. Лук почистите и нарежьте тонкими полукольцами. Чеснок измельчите любым удобным способом.

2. В кастрюле с толстым дном или утятнице разогрейте масло, добавьте кусочки курицы и обжаривайте до золотистой корочки.

3. Смешайте сметану с водой и влейте эту смесь в кастрюлю с курицей. Накройте крышкой и тушите в течение тридцати минут. В это время обжарьте лук и чеснок в отдельной сковороде до готовности.

4. Из кастрюли возьмите немного бульона, растворите в нём муку и соль, чтобы избежать комочков. Влейте обратно в блюдо и тщательно перемешайте.

5. Добавьте специи и обжаренные лук с чесноком, накройте кастрюлю крышкой и через пару минут выключите огонь.





Второй вариант

Этот рецепт предполагает использование мультиварки.

Подготовьте следующие ингредиенты:

700-800 г куриного филе;

1 головка лука;

два или три зубца чеснока;

три-четыре ст. л. растительного масла;

стакан сметаны;

1,5 стакана воды;

маленькая щепотка мускатного ореха;

соль;

чёрный молотый перец.

Приготовление:

1. Подготовьте все ингредиенты. Нарежьте куриное филе на кусочки среднего размера. Лук мелко порежьте, а чеснок измельчите в прессе или блендере.

2. В чашу мультиварки налейте масло, чтобы оно равномерно распределилось по дну. Выберите программу жарки или тушения. Обжаривайте куриное филе с луком до золотистого цвета.

3. Затем добавьте сметану и воду.

4. Переключите мультиварку на режим тушения, накройте крышкой и установите таймер на тридцать-сорок минут.

5. За пять минут до окончания готовки добавьте соль, чеснок и специи.

Готово!

Третий вариант

Попробуйте приготовить пикантную гульчехру с добавлением аджики. Это придаст блюду необычный вкус.

Список необходимых ингредиентов:

1 кг курицы;

большая головка лука;

стакан сметаны;

три-четыре ст. л. аджики;

1,5 стакана воды;

зелень петрушки;

ст. л. лимонного сока;

3-4 ст. л. растительного масла;

немного приправы хмели-сунели;

соль.

Приготовление:

1. Лук очистите, нарежьте и обжарьте на глубокой сковороде в масле до прозрачности и легкой золотистости. Затем выложите его в миску, оставив масло в сковороде.

2. Курицу нарежьте, но не слишком мелко, и обжаривайте в том же масле, где готовился лук.

3. Смешайте воду со сметаной и влейте в сковороду, накройте крышкой и готовьте курицу около получаса.

4. Затем добавьте жареный лук, аджику и предварительно нарезанную петрушку, а также лимонный сок.

5. Снова накройте сковороду на пять минут, в конце посолите гульчехру и добавьте специи.



Несколько советов:

* Для приготовления гульчехры можно использовать практически любые части курицы, например, бёдра или ножки. Грудка также подойдёт, и в процессе тушения в сметане она станет нежнее.

* Снимать шкурку не обязательно, но если вы хотите, чтобы блюдо получилось более лёгким, лучше это сделать.

* Можно экспериментировать с различными специями, например, зирой или хмели-сунели. Если курица жесткая, тушите её дольше, чтобы она стала мягче. Попробуйте смешать куриное мясо с индюшачьим или свиным, но курица должна преобладать для сохранения характерного вкуса.

* Для более лёгкого варианта используйте сметану с низким содержанием жира (10-15%). А для сытного блюда выбирайте более жирный продукт.

* Часть воды можно заменить молоком или сливками, что сделает куриную мякоть ещё более нежной, хотя специфический запах может не всем понравиться.

Гульчехра — это простое и вкусное блюдо из курицы, которое сможет приготовить каждый. Обязательно возьмите его на заметку, чтобы радовать своих близких.

