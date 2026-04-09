Тестостерон — это ключевой мужской половой гормон. Его уровень влияет на способность мужчин наращивать мышечную массу, испытывать сексуальное влечение, а также на здоровье костей и сердца.

Тем не менее, этот гормон также необходим и женщинам, хотя его концентрация в их организме значительно ниже.

Тестостерон играет важную роль в поддержании здоровья волос, нормализации метаболизма жиров и сохранении когнитивных функций, таких как мышление и память. Кроме того, именно тестостерон помогает организму справляться со стрессами, сообщает Medaboutme.

Почему уровень тестостерона снижается?

Исследования показывают, что после 30 лет уровень тестостерона начинает постепенно уменьшаться, что может привести к выпадению волос, увеличению жировой массы, ухудшению работы сердечно-сосудистой системы, снижению прочности костей и уменьшению полового влечения.

Хотя прием синтетического гормона может быть полезен, исследования, опубликованные в журнале PLOS One, показывают, что использование синтетического тестостерона может замедлять выработку естественного гормона в организме. При постоянном приеме синтетического гормона естественное производство тестостерона закономерно снижается.

Таким образом, оптимальным решением будет употребление продуктов, которые способствуют естественному увеличению синтеза тестостерона.

Факт! Кроме специальной диеты, уровень тестостерона можно повысить благодаря нескольким факторам:

Правильный режим сна и бодрствования. Недостаток сна и стресс способствуют выработке гормона стресса кортизола, который, в свою очередь, подавляет выработку тестостерона.

Интенсивные фитнес-тренировки. Сложные физические упражнения, такие как приседания, становая тяга и работа с отягощениями, способствуют повышению уровня тестостерона.

Прогулки на солнце. Солнечные лучи способствуют увеличению тестостерона, что объясняет, почему мужчины на курортах испытывают повышенное сексуальное влечение.

Какие продукты способствуют повышению уровня тестостерона?

Для синтеза тестостерона организму необходимы определенные витамины и минералы. Их недостаток может замедлить этот процесс. Например, аминокислоты, содержащиеся в молочных продуктах, способствуют выработке анаболических гормонов, а цинк, содержащийся в устрицах, повышает уровень тестостерона и улучшает подвижность сперматозоидов.

1. Виноград

Регулярное употребление красного винограда способствует поддержанию здоровья и повышению либидо. Исследования китайских ученых показали, что в кожице винограда содержится антиоксидант ресвератрол, который улучшает качество спермы у мужчин.

Ученые утверждают, что 5-10 мг кожуры винограда обеспечивают 500 мг ресвератрола, который, помимо прочего, способствует повышению уровня тестостерона.

2. Тунец

Хотя тунец может не быть идеальным выбором для первого свидания, он является отличным продуктом для поддержания здоровья. Он богат витамином D, который, согласно исследованиям Graz Medical University, играет ключевую роль в производстве тестостерона в 90% случаев.

Одна банка консервированного тунца содержит 100% суточной нормы витамина D.

3. Гранатовый сок

Некоторые ученые предполагают, что запретным плодом в Библии был не яблоко, а гранат. Хотя это остается предметом споров, гранат действительно обладает множеством полезных свойств для здоровья мужчин и женщин.

Одно из исследований, опубликованных в International Journal of Impotence Research, показало, что гранатовый сок полезен для пациентов с импотенцией: у 47% из них наблюдалось улучшение состояния после ежедневного употребления этого богатого антиоксидантами сока.

Это интересно! Специалисты из University of Michigan выяснили, что просмотр боевиков и криминальных драм увеличивает уровень тестостерона у мужчин на 30%. В то время как просмотр мелодрам и мыльных опер, наоборот, снижает его уровень.

4. Яичные желтки

Желтки яиц содержат множество питательных веществ, включая высокое содержание витамина D, который, как уже упоминалось, способствует выработке тестостерона.

5. Тыквенные семечки

Эти вкусные семечки не только крупные, но и полезные для здоровья. Они являются ценным источником минералов, таких как цинк и магний.

Эти элементы способствуют повышению уровня тестостерона и усиливают сексуальное возбуждение. Поэтому стоит включить семечки в свой рацион на регулярной основе.

6. Чеснок

В этой пряной специи содержится аллицин, который помогает снизить уровень гормона стресса кортизола. Когда стресс контролируется, организм может производить больше тестостерона.

При этом свежий чеснок более эффективен, так как в нем содержится больше аллицина.

А вы знали? Ученые пришли к выводу, что именно тестостерон «виноват» в изменении голоса у юношей в период полового созревания.

7. Устрицы

В 100 г устриц содержится больше цинка, чем в любом другом продукте. Этот минерал играет важную роль в производстве тестостерона.

Неудивительно, что устрицы считаются природным афродизиаком. Цинк увеличивает выработку тестостерона, что, в свою очередь, усиливает сексуальное желание и улучшает оргазм.

8. Имбирь

Корень имбиря можно смело назвать «суперфудом». Он содержит гингерол — мощный антиоксидант, который помогает организму бороться со свободными радикалами. Исследования показывают, что это замедляет процессы старения и снижает выработку тестостерона.

В одном исследовании с участием мужчин с бесплодием было установлено, что трехмесячный прием добавки с имбирем увеличивает уровень тестостерона на 17%. Кроме того, улучшается качество спермы за счет повышения подвижности сперматозоидов.

9. Мед

Мед считается одним из самых питательных продуктов на земле. Его польза трудно переоценить. В контексте репродуктивного здоровья в нем содержится бор, который ассоциируется с увеличением выработки тестостерона.

Кроме того, в меде присутствует оксид азота, который важен для нормального функционирования кровеносных сосудов, от проходимости которых зависит эрекция, — объясняет эксперт по питанию Алан Гордон. Всего четыре чайные ложки меда могут повысить уровень оксида азота в организме на 50%.

Это интересно! Профессор Джеймс Дэббс из Georgia State University решил выяснить, у представителей каких профессий уровень тестостерона выше. Оказалось, что у мужчин «экстравертных» профессий, таких как футболисты или адвокаты, уровень тестостерона выше, чем у служителей церкви.

10. Говяжья печень

Ее рекомендуется употреблять в умеренных количествах, чтобы она приносила пользу. Печень богата витамином D, полезными жирами и белками, необходимыми для нормального функционирования организма и репродуктивного здоровья.