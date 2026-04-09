Если ваш знакомый может позволить себе есть всё, что угодно, и при этом не набирает вес, это не всегда связано с хорошей генетикой. Возможно, он просто научился правильно относиться к еде.

Каждый из нас знает такого человека: он никогда не сидел на диетах, ест всё подряд в больших количествах и при этом выглядит стройным и подтянутым. Девушек, которые могут есть всё и не поправляться, иногда шутливо называют «ведьмами». Однако диетолог Альбина Комиссарова утверждает, что здесь нет никакой магии, как сообщает Doctorpiter. Обычно за таким везением скрываются вполне рациональные причины.

Во-первых, по словам врача, причина может заключаться в вашем неправильном восприятии чужого рациона. Вы можете видеть, как ваша подруга ест то, что кажется вам «вредным», но на самом деле это может быть обычный продукт.

Например, кто-то завтракает круассанами с кофе, и вам кажется, что такой человек обязательно должен поправиться. Однако в таком приёме пищи может содержаться около 400 калорий, что вполне укладывается в дневную норму. А вы, возможно, предпочитаете «здоровый» завтрак с авокадо, лососем и чиа, который на самом деле может достигать 700-800 ккал.

Другой причиной, по которой некоторые люди могут есть всё и не поправляться, является высокий процент мышечной массы и физическая активность. Если ваша подруга много ходит, занимается уборкой, выгуливает собаку или тренируется в зале, она сжигает больше калорий.

Кроме того, хорошая фигура может быть у людей с отличной генетикой, высоким ростом и крепким здоровьем. Важно также учитывать возраст. Тем не менее, как подчеркивает Комиссарова, хотя предрасположенность к полноте может передаваться по наследству, она не является определяющим фактором.

Наконец, люди, которые могут есть всё и не толстеть, обычно имеют здоровое пищевое поведение. Для поддержания нормального веса важно не только то, что вы едите, но и в каких количествах. Если человек ест, когда хочет, не заставляет себя потреблять «правильную еду» и не думает постоянно о еде и порциях, он может в один день съесть больше, а в другой — меньше. Именно так достигается баланс.