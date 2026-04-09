Сельдерей — это растение, которое используется в кулинарии полностью, начиная от семян и заканчивая корнеплодом. Он богат витаминами и минералами, но у этого продукта есть и противопоказания. Рассмотрим, чем полезен и вреден сельдерей, как его готовить и правильно хранить.

Основные факты о сельдерее

Сельдерей — двулетнее растение из семейства зонтичных, близкий родственник укропа, кориандра, тмина, моркови, петрушки, фенхеля и пастернака. В настоящее время его культивируют почти на всех континентах, хотя считается, что его родина — Средиземноморье.

Калорийность и питательная ценность сельдерея на 100 г

калории — 50 ккал;

белки — 0,5 г;

жиры — 0,2 г;

углеводы — 1,3 г;

пищевые волокна — 1,4 г.

Польза сельдерея

Сельдерей богат витаминами группы B, K, C, A, E и РР. Это растение является хорошим источником кальция, магния, железа, калия и цинка. Кроме того, продукт содержит селинен, лимонен, щавелевую кислоту, флавоноиды и фуранокумарины. Благодаря такому составу регулярное употребление сельдерея может помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, укрепить кости и снизить риск развития диабета 2 типа.

Несмотря на все его полезные свойства, следует помнить, что сельдерей является сильным аллергеном. Его аллергенные свойства сохраняются даже после термической обработки, поэтому вводить его в рацион рекомендуется с небольших порций.

1. Укрепляет иммунную систему. Сельдерей содержит как минимум 12 различных антиоксидантов, которые уменьшают риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет, ожирение и некоторые виды рака. Витамин C и бета-каротин играют важную роль в поддержании здоровья кожи и иммунной системы.

2. Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Сельдерей богат калием и витамином K, которые необходимы для здоровья сердца. Калий способствует поддержанию нормального артериального давления. Употребление продуктов, богатых калием, снижает риск инсульта на 13%. Витамин K также помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, препятствуя накоплению кальция в кровеносных сосудах, что может привести к сужению сосудов и замедлению кровотока, увеличивая риск инфаркта или инсульта.

3. Может влиять на уровень сахара в крови. Сельдерей является отличным источником магния, который помогает регулировать уровень сахара в крови. Магний усиливает реакцию клеток на инсулин — гормон, отвечающий за усвоение глюкозы. При недостатке инсулина возрастает риск развития диабета 2 типа. Исследования показывают, что диета, богатая магнием, снижает вероятность этой болезни на 14%.

4. Снижает вероятность анемии. Сельдерей содержит много железа, необходимого для производства красных кровяных телец, которые переносят кислород по организму. Недостаток красных кровяных телец может привести к железодефицитной анемии, тогда как диета, богатая железом, снижает риск ее развития.

Кому не следует употреблять сельдерей

Сок сельдерея может втягивать воду в пищеварительный тракт и вызывать ослабление стула. Эти побочные эффекты могут быть более выраженными у людей с определенными состояниями, такими как синдром раздраженного кишечника (СРК).

Кроме того, сельдерей содержит много натрия (80 мг на 100 г) — 6,2% от суточной нормы. Исследования показывают, что его употребление в больших количествах может привести к повышению артериального давления, особенно у людей, чувствительных к соли.

Тем, кто принимает антикоагулянты, следует внимательно относиться к продуктам с высоким содержанием витамина K (включая сельдерей). Это не означает, что их нужно полностью исключать из рациона, но важно употреблять их в одинаковом количестве и с одинаковой периодичностью для эффективной работы лекарств.

Как правильно употреблять сельдерей

Наибольшее количество полезных веществ содержится в свежем сельдерее. При замораживании продукт сохраняет большинство своих свойств, в то время как термическая обработка приводит к потере части витаминов и микроэлементов.

Из сельдерея можно приготовить салаты, супы, гарниры, соки, а также сушить его для использования в качестве специи. Например, можно сделать простой и полезный смузи из сельдерея, яблока, огурца, моркови и киви. Измельчите все ингредиенты в блендере и медленно ешьте получившуюся массу ложкой — так чувство сытости наступит быстрее.

Как выбрать свежий сельдерей

Свежий сельдерей должен быть яркого салатового цвета, с упругими листьями без темных пятен и повреждений. При отделении стеблей друг от друга должен слышаться характерный хруст.

Лучше всего употребить сельдерей сразу после покупки. Перед использованием его следует промыть под проточной водой и просушить, например, на полотенце. Затем оберните продукт алюминиевой фольгой и положите в холодильник. В таком виде полезные свойства сельдерея сохранятся до 10 дней.