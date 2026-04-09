Подсолнечное масло превосходит оливковое: врач выделила еще 7 полезных масел

Дата публикации: 09.04.2026
По содержанию полезных веществ и их влиянию на организм, оливковое масло значительно уступает подсолнечному. Об этом сообщила гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

 

«В оливковом масле содержится 13,2 % полиненасыщенных жирных кислот на 100 граммов, тогда как в подсолнечном — 65 %».

Специалист подчеркнула, что оба вида масел почти полностью состоят из жиров и имеют схожую калорийность.

Полиненасыщенные жирные кислоты, которые так высоко ценятся в растительных маслах, в оливковом масле составляют 13,2 % на 100 граммов, в то время как в подсолнечном их доля достигает 65 %. Это означает, что максимальная польза содержится именно в подсолнечном масле, хотя оба масла, безусловно, полезны, — отметила Дианова.

Врач Татьяна Захарова также назвала другие полезные масла:

Льняное масло

«Содержит альфа-линоленовую кислоту (Омега-3), которая является важным компонентом здорового питания, способствует снижению уровня холестерина и уменьшению воспалительных процессов в организме».

Масло грецкого ореха

«Богато альфа-линоленовой кислотой (Омега-3) и олеиновой кислотой, которые помогают снизить воспаление и улучшают кровообращение, а также содержит антиоксиданты, такие как витамин Е, защищающие клетки от повреждений».

Масло авокадо

«Содержит мононенасыщенные жирные кислоты, такие как олеиновая кислота, а также витамин E, которые способствуют здоровью сердца, снижают уровень холестерина и обладают противовоспалительными свойствами».

Кокосовое масло

«Содержит лауриновую кислоту, которая может помочь улучшить уровень холестерина и поддерживать здоровье кожи. Также оно может быть полезным для иммунной системы благодаря своим антивирусным свойствам».

Кунжутное масло

«Является источником полиненасыщенных жирных кислот, таких как линолевая и олеиновая кислоты, которые способствуют здоровью сердца и могут помочь снизить артериальное давление».

Масло амаранта

«Богато фитостеролами, витамином Е и полиненасыщенными жирными кислотами, которые помогают снизить уровень холестерина, поддерживают здоровье кожи и иммунную систему».

Конопляное масло

«Содержит полиненасыщенные жирные кислоты, включая альфа-линоленовую кислоту (Омега-3) и линолевую кислоту (Омега-6), которые помогают снизить воспаление в организме и поддерживают здоровье сердца».

