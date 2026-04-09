Специалист объяснил, какой продукт с пальмовым маслом может быть безопасным

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Специалист объяснил, какой продукт с пальмовым маслом может быть безопасным

Врач-диетолог, эндокринолог Виктор Жиляев отметил, что продукты с пальмовым маслом могут быть полезными благодаря содержанию витамина Е.

 

Продукты, содержащие пальмовое масло, часто вызывают сомнения и беспокойство, однако врач подчеркивает, что не все из них представляют опасность. Специалист напомнил, что пальмовое масло имеет свои преимущества, как и другие растительные масла. В частности, оно является богатым источником витамина Е, который выполняет роль мощного антиоксиданта, защищающего организм от вредного окисления жиров и воспалительных процессов.

«Пальмовое масло может использоваться для предотвращения дефицита витамина А; оно также содержит витамин Е, который помогает в борьбе с деменцией», - поделился мнением эксперт.

-

 

Виктор Жиляев рассказал о том, какой продукт с пальмовым маслом может быть не только безопасным, но и полезным источником необходимых витаминов. Врач отметил, что опасность пальмового масла возникает в результате агрессивной тепловой обработки. Хотя оно способно выдерживать высокие температуры, в процессе могут образовываться канцерогены. Однако, если продукт содержит пальмовое масло, которое не подвергалось нагреванию, его можно смело употреблять.

«Если говорить о составе мороженого, то в него действительно может быть добавлено пальмовое масло вместо молочного жира… такое мороженое можно спокойно есть, так как оно не подвергается тепловой обработке», - объяснил специалист.

Врач также добавил, что данный продукт калорийный, и его чрезмерное потребление может привести к увеличению веса.

