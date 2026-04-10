Полезно ли употреблять суп на обед?

Суп — это основа обеда, утверждали наши бабушки, настоятельно предлагая нам съесть тарелочку. По их мнению, если этого не делать, могут возникнуть проблемы с животом, тошнота и ухудшение памяти. Однако, как отмечает врач-гастроэнтеролог Павел Колтупов, аналогичные проблемы со здоровьем могут возникнуть и из-за частого употребления некоторых супов.

Эксперт выделил несколько супов, которые оказывают наиболее заметное негативное воздействие на здоровье.

Грибной суп. Переваривание грибов может быть затруднительным, особенно если в супе присутствует много картофеля, макарон, тертого сыра и жирных соленых сухариков. Такой обед может «уложить» человека в постель минимум на пару часов для восстановления. Кроме того, стоит учитывать, что белок грибов плохо усваивается. Если вы хотите приготовить грибной суп, лучше избегать добавления круп, макарон и большого количества сыра. Чем меньше ингредиентов, тем он будет вкуснее и полезнее.

Гороховый суп. Горох и другие бобовые могут вызывать метеоризм и вздутие живота. Эти симптомы усиливаются, если в суп добавить копченые ребрышки, как это делается в классическом рецепте. Чтобы уменьшить неприятные ощущения, рекомендуется добавить много свежей зелени, особенно укропа и базилика, которые положительно влияют на работу желудка и кишечника.

Кислые щи. Несмотря на множество полезных свойств квашеной капусты, её не всем можно употреблять, даже в составе супа. Врач рекомендует избегать кислых щей людям с проблемами в работе желудочно-кишечного тракта.

Солянка. Основные «вредители» в этом супе — переработанное мясо и солености. После порции такого наваристого супа может повыситься давление, усилиться отеки, а головная боль будет мучить, пока не примете лекарство.