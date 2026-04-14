Не так важно, что водка очищена серебром или молоком, а вода для нее взята из артезианских скважин или горных источников, что над ректификационными колонками поют колибри во время перегонки — все это не так уж сильно скажется на вкусе конечного напитка. А вот то, из какого сырья сделан спирт, сколько в нем посторонних примесей и насколько хорошо он очищен, — вот это главная составляющая вкуса водки и состояния ее употреблявших на следующий день.

Разбираемся, какие сорта спирта существуют и какие напитки из них производят.

Отметим, что речь идет о спирте, полученном в ходе ректификации.

Ректификационный спирт

Его получают из спирта-сырца — продукта первой перегонки браги. В ходе второй перегонки в ректификационной колонне спирт очищается лучше, чем при повторной дистилляции. Кроме того, в ходе ректификации мы получаем спирт крепче, чем 92%, а при такой крепости уже уходит основной первоначальный вкус компонентов, из которых была сделана брага. Промышленные ректификационные колонны позволяют получать спирт крепостью 96%, из него впоследствии будет сделана водка. Сырье

Ректификационный этиловый спирт для водки получают из зерна (пшеница или/и рожь). Для производства спирта могут также использоваться картофель и картофельный крахмал, сахарная свекла, черная патока.

Самый лучший вкус и качество спирта получаются именно из зерна. Картофель и другие добавки дают больше примесей, могут давать легкую горечь. От спирта, сделанного с картофелем и другими добавками, — тяжелее похмелье.

Примеси

В процессе перегонки получается не чистый этиловый спирт. В нем обязательно есть примеси. В спирте «Альфа» таких примесей меньше всего, в других видах спирта — больше.

В этиловом спирте может присутствовать небольшое количество метилового, главное, чтобы его было как можно меньше, ацетальдегиды — спирты, которые образовываются при низкой температуре перегонки. Метанол и ацетальдегиды обычно идут в первой фракции перегонки, так называемой «голове». Вот почему крайне важно разделять перегонку на фракции, если вы занимаетесь домашним самогоноварением (это относится как к дистилляции, так и к ректификации). На промышленном производстве разделением на фракции не пренебрегают. Но в любом случае остается некоторое количество примесей.

Сивушные масла дают неприятный вкус и запах спирту, вызывают тяжелое похмелье. Они обычно образуются в конце перегонки.