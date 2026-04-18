Кола содержит много сахара и калорий, а кофеин в этом сладком напитке может быть не полезен для всех.

Но насколько это действительно опасно? Вряд ли кто-то задумывается о том, что происходит в организме, когда вы просто выпиваете стакан колы.

Сколько сахара в банке колы

В одной банке колы содержится примерно десять чайных ложек сахара, который поступает в организм при питье. Это может оказать негативное воздействие на здоровье. Однако фосфорная кислота в напитке помогает смягчить этот эффект.

Через 20 минут после колы: уровень сахара в крови резко возрастает

«Организм реагирует на такое количество сахара примерно за 20 минут. Уровень сахара в крови стремительно поднимается, после чего выделяется большое количество инсулина. Печень начинает активно работать, превращая избыточный сахар из колы в жир», — объясняет врач-эндокринолог Ольга Юрьева для МедикФорум.

Через 40 минут: действие кофеина

Кофеин полностью усваивается примерно за 40 минут. В это время может немного повыситься кровяное давление и расшириться зрачки.

Избыточное количество сахара поступает в кровь через печень.

«В мозге блокируются рецепторы аденозина — вещества, участвующего в энергетическом обмене. Это не позволяет вам чувствовать усталость».

Через 45 минут: чувство счастья

Лучше всего вы себя чувствуете примерно через 45 минут после употребления колы, так как именно в это время высвобождается дофамин. Это нейромедиатор, который контролирует физические и психические процессы.

«Дофамин активирует центр вознаграждения в мозге, подобно опиатам. Это создает ощущение счастья».

Через 60 минут: усталость возвращается

«Примерно через час негативные последствия колы становятся очевидными: фосфорная кислота связывает магний, кальций и цинк».

Эти вещества необходимы организму, в том числе для формирования костей. Избыточное количество сахара в коле увеличивает выведение кальция с мочой.

К этому добавляется мочегонный эффект кофеина. Вам приходится чаще посещать туалет, и вместе с кальцием вы теряете магний, цинк, натрий, электролиты и воду. Из-за нехватки важных питательных веществ вы начинаете чувствовать себя вялыми. В то же время уровень сахара в крови, который сначала резко возрос, теперь стремительно падает.

Кола с подсластителем? Это тоже не лучше

Разумеется, этот список касается в первую очередь сладкой «обычной» колы. В настоящее время существуют различные версии лимонада с кофеином, которые не содержат сахара, но включают подсластители. Однако они также вызывают споры.

«Существуют исследования, показывающие, что подсластители могут способствовать ожирению, а уровень сахара в крови также резко увеличивается, поскольку мозг получает сигнал «сладко», несмотря на отсутствие сахара. Таким образом, версии колы без сахара на самом деле не являются более полезными».