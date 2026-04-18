Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что происходит в вашем организме после стакана колы 1 622

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что происходит в вашем организме после стакана колы

Кола содержит много сахара и калорий, а кофеин в этом сладком напитке может быть не полезен для всех.

 

Но насколько это действительно опасно? Вряд ли кто-то задумывается о том, что происходит в организме, когда вы просто выпиваете стакан колы.

Сколько сахара в банке колы

В одной банке колы содержится примерно десять чайных ложек сахара, который поступает в организм при питье. Это может оказать негативное воздействие на здоровье. Однако фосфорная кислота в напитке помогает смягчить этот эффект.

Через 20 минут после колы: уровень сахара в крови резко возрастает

«Организм реагирует на такое количество сахара примерно за 20 минут. Уровень сахара в крови стремительно поднимается, после чего выделяется большое количество инсулина. Печень начинает активно работать, превращая избыточный сахар из колы в жир», — объясняет врач-эндокринолог Ольга Юрьева для МедикФорум.

Через 40 минут: действие кофеина

Кофеин полностью усваивается примерно за 40 минут. В это время может немного повыситься кровяное давление и расшириться зрачки.

Избыточное количество сахара поступает в кровь через печень.

«В мозге блокируются рецепторы аденозина — вещества, участвующего в энергетическом обмене. Это не позволяет вам чувствовать усталость».

Через 45 минут: чувство счастья

Лучше всего вы себя чувствуете примерно через 45 минут после употребления колы, так как именно в это время высвобождается дофамин. Это нейромедиатор, который контролирует физические и психические процессы.

«Дофамин активирует центр вознаграждения в мозге, подобно опиатам. Это создает ощущение счастья».

Через 60 минут: усталость возвращается

«Примерно через час негативные последствия колы становятся очевидными: фосфорная кислота связывает магний, кальций и цинк».

Эти вещества необходимы организму, в том числе для формирования костей. Избыточное количество сахара в коле увеличивает выведение кальция с мочой.

К этому добавляется мочегонный эффект кофеина. Вам приходится чаще посещать туалет, и вместе с кальцием вы теряете магний, цинк, натрий, электролиты и воду. Из-за нехватки важных питательных веществ вы начинаете чувствовать себя вялыми. В то же время уровень сахара в крови, который сначала резко возрос, теперь стремительно падает.

Кола с подсластителем? Это тоже не лучше

Разумеется, этот список касается в первую очередь сладкой «обычной» колы. В настоящее время существуют различные версии лимонада с кофеином, которые не содержат сахара, но включают подсластители. Однако они также вызывают споры.

«Существуют исследования, показывающие, что подсластители могут способствовать ожирению, а уровень сахара в крови также резко увеличивается, поскольку мозг получает сигнал «сладко», несмотря на отсутствие сахара. Таким образом, версии колы без сахара на самом деле не являются более полезными».

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Секрет пышной яичницы: один простой ингредиент
Изображение к статье: Профессионалы шашлыка рассказали о дровах, которые делают мясо вкуснее
Изображение к статье: Как проснуться без кофе: 4 напитка для бодрого утра
Изображение к статье: Когда и как правильно солить бульон: распространённая ошибка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео