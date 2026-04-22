Эксперты в области здорового питания заявили, что полный отказ от сахара не является полезным, об этом сообщает портал Very Well Health. Один из специалистов, профессор Гарвардского университета Фрэнк Ху, подчеркнул, что существуют различные виды сахаров, и не все из них вредны.

«Не все сахара одинаковы. Для более здорового рациона важно минимизировать потребление добавленного сахара, который обычно содержится в переработанных продуктах», - отметил доктор Ху.

Специалист по питанию добавил, что употребление сахаров, содержащихся в натуральных продуктах, вполне допустимо. Более того, такие натуральные сахара (например, мед или кленовый сироп) содержат антиоксиданты и другие полезные вещества для здоровья. Тем не менее, их следует употреблять в умеренных количествах, так как в больших дозах они могут оказывать такое же негативное воздействие, как и обычный сахар.

По мнению профессора Ху, наиболее полезными сладостями являются фрукты, которые не вызывают резких скачков уровня сахара в крови. Их рекомендуется употреблять именно как десерт — ни в коем случае не на голодный желудок.

Другой эксперт, диетолог Сандра Дж. Аревало, также отметила, что полный отказ от сахара не является полезным для организма.

«Полное исключение сахара подразумевает отказ от углеводов, которые необходимы для получения энергии и поддержания жизненного тонуса», - подчеркнула специалистка.

Диетолог также обратила внимание на то, что главной проблемой при потреблении сахара является его чрезмерное употребление. При умеренной дозировке он совершенно не вреден для организма.