Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Исследование показало, что полностью отказываться от животного белка нецелесообразно 0 131

Еда и рецепты
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследование показало, что полностью отказываться от животного белка нецелесообразно

Для тех, кто стремится отказаться от мяса, но не может жить без котлет и сосисок, были разработаны растительные альтернативы. Как изменится здоровье при переходе на заменители мяса? Ученые предоставили ответ.

 

Котлеты из сои, бургеры из тофу, колбасы из гороха — сегодня можно наслаждаться вкусом мяса, не беспокоясь о животных (хотя настоящие любители стейков и шашлыков с этим вряд ли согласятся).

На первый взгляд, такая альтернатива кажется более полезной для здоровья, особенно учитывая, что чрезмерное потребление мяса может негативно сказаться на почках, а жирные сорта мяса связывают с повышенным риском рака кишечника, сообщает doctorpiter.

Тем не менее, недавнее исследование показало, что полностью отказываться от животного белка не стоит.

Ученые из Сингапура провели исследование, чтобы выяснить, как растительные аналоги мяса влияют на здоровье людей, предрасположенных к сахарному диабету. 82 добровольца были разделены на две группы. В течение восьми недель одна группа употребляла фиксированное количество животного мяса, в то время как другая — его растительные заменители.

В ходе эксперимента у участников измеряли артериальное давление, уровень холестерина, содержание глюкозы в крови, а также проводили тест на фруктозамин, который помогает выявить преддиабет на ранней стадии. Анализы включали и другие показатели, такие как биомаркеры, связанные с белковым обменом, и тест на высокочувствительный С-реактивный белок, который указывает на воспалительные процессы.

Вопреки ожиданиям, диета с растительными заменителями мяса не оказалась более полезной, чем рацион мясоедов.

«Не было выявлено значительных изменений в липидно-липопротеиновом профиле (уровень холестерина. — Прим. ред.). Однако оба диетических режима были связаны с более низким содержанием фруктозамина и более высоким уровнем HOMA-B (показатель клеток поджелудочной железы, отвечающих за выработку и высвобождение инсулина. — Прим. ред.)».

Более того, у добровольцев, употреблявших животное мясо, нормализовались давление и уровень глюкозы в крови. Растительные заменители не продемонстрировали такого эффекта. Возможно, это связано с тем, что в них содержится значительно меньше белка и больше углеводов — крахмала, волокон и метилцеллюлозы, которые добавляют в продукцию в качестве загустителей.

Кроме того, предыдущие исследования показали, что белки из растительных заменителей усваиваются организмом хуже, чем животные белки.

Ученые делают вывод, что включение растительных аналогов мяса в рацион может повлиять на потребление питательных веществ и потенциально угрожать контролю гликемии.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Секрет пышной яичницы: один простой ингредиент
Изображение к статье: Профессионалы шашлыка рассказали о дровах, которые делают мясо вкуснее
Изображение к статье: Как проснуться без кофе: 4 напитка для бодрого утра
Изображение к статье: Когда и как правильно солить бульон: распространённая ошибка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео