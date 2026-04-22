Для тех, кто стремится отказаться от мяса, но не может жить без котлет и сосисок, были разработаны растительные альтернативы. Как изменится здоровье при переходе на заменители мяса? Ученые предоставили ответ.

Котлеты из сои, бургеры из тофу, колбасы из гороха — сегодня можно наслаждаться вкусом мяса, не беспокоясь о животных (хотя настоящие любители стейков и шашлыков с этим вряд ли согласятся).

На первый взгляд, такая альтернатива кажется более полезной для здоровья, особенно учитывая, что чрезмерное потребление мяса может негативно сказаться на почках, а жирные сорта мяса связывают с повышенным риском рака кишечника, сообщает doctorpiter.

Тем не менее, недавнее исследование показало, что полностью отказываться от животного белка не стоит.

Ученые из Сингапура провели исследование, чтобы выяснить, как растительные аналоги мяса влияют на здоровье людей, предрасположенных к сахарному диабету. 82 добровольца были разделены на две группы. В течение восьми недель одна группа употребляла фиксированное количество животного мяса, в то время как другая — его растительные заменители.

В ходе эксперимента у участников измеряли артериальное давление, уровень холестерина, содержание глюкозы в крови, а также проводили тест на фруктозамин, который помогает выявить преддиабет на ранней стадии. Анализы включали и другие показатели, такие как биомаркеры, связанные с белковым обменом, и тест на высокочувствительный С-реактивный белок, который указывает на воспалительные процессы.

Вопреки ожиданиям, диета с растительными заменителями мяса не оказалась более полезной, чем рацион мясоедов.

«Не было выявлено значительных изменений в липидно-липопротеиновом профиле (уровень холестерина. — Прим. ред.). Однако оба диетических режима были связаны с более низким содержанием фруктозамина и более высоким уровнем HOMA-B (показатель клеток поджелудочной железы, отвечающих за выработку и высвобождение инсулина. — Прим. ред.)».

Более того, у добровольцев, употреблявших животное мясо, нормализовались давление и уровень глюкозы в крови. Растительные заменители не продемонстрировали такого эффекта. Возможно, это связано с тем, что в них содержится значительно меньше белка и больше углеводов — крахмала, волокон и метилцеллюлозы, которые добавляют в продукцию в качестве загустителей.

Кроме того, предыдущие исследования показали, что белки из растительных заменителей усваиваются организмом хуже, чем животные белки.

Ученые делают вывод, что включение растительных аналогов мяса в рацион может повлиять на потребление питательных веществ и потенциально угрожать контролю гликемии.