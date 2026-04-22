Врачи раскрыли вредные свойства привычных полезных продуктов

Дата публикации: 22.04.2026
Некоторые продукты, считающиеся полезными, требуют осторожного подхода, - заявила авторитетный британский специалист в области здорового питания Шарлотта Стирлинг-Рид. Она неожиданно для многих открыла опасные свойства таких продуктов.

 

В список небезопасных, но популярных продуктов, составленный экспертом, вошли, в частности, сухофрукты. Их часто используют в качестве перекусов или заменителей десертов, однако по калорийности они могут соперничать с конфетами. Необходимо помнить, что, хотя сухофрукты и производятся из фруктов, в них отсутствует влага, что делает их источником высококонцентрированных сахаров – фруктозы и глюкозы. Употребление таких продуктов может привести к набору веса, кариесу и проблемам с печенью, отметила специалист.

Также высоким содержанием сахара отличается апельсиновый сок, который многие ошибочно считают полезным для завтрака. В отличие от целых фруктов, сок усваивается значительно быстрее, что может вызвать резкие скачки уровня сахара в крови, увеличивая риск развития диабета, нарушая механизмы аппетита и способствуя перееданию.

Удивительно, но эксперт по питанию призвала с осторожностью относиться к цельнозерновому хлебу, так как он также значительно повышает уровень сахара в крови.

Что касается меда, то Шарлотта Стирлинг-Рид рекомендовала употреблять его исключительно при простудах. Он содержит множество биоактивных компонентов и по сути является лекарственным средством, а не обычным продуктом питания, уверяет специалист.

