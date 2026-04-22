Время обеда: идеальный мясной соус для пасты

Еда и рецепты
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Время обеда: идеальный мясной соус для пасты

Традиционный итальянский соус с говяжьим фаршем, томатами, ароматными травами и красным вином

 

Ингредиенты:

Говяжий фарш - 900 г
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 3 зубчика
Сушеная петрушка - 2 ч. л.
Сушеный орегано - 1 ч. л.
Сушеный базилик - 1 ч. л.
Сушеный тимьян - 1 ч. л.
Красное вино - 1 чашка
Помидоры в собственном соку - 350 г
Свежая петрушка, пармезан - для подачи
Соль, перец
Оливковое масло

Способ приготовления:

1. Разогрейте большую сковороду с оливковым маслом на среднем огне. Добавьте говяжий фарш, размешайте его ложкой и обжаривайте до золотистой корочки.

2. Введите нарезанный кубиками лук, измельченный чеснок и травы. Посолите и поперчите по вкусу. Обжаривайте, пока лук не станет мягким и прозрачным.

3. Влейте красное вино и готовьте, помешивая, до полного испарения жидкости.

4. Добавьте измельченные помидоры и тщательно перемешайте. Накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне 30 минут, периодически помешивая.

5. Отварите пасту до готовности, полейте сверху соусом и украсьте свежей петрушкой и тертым пармезаном.

