Традиционный итальянский соус с говяжьим фаршем, томатами, ароматными травами и красным вином

Ингредиенты:

Говяжий фарш - 900 г

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 3 зубчика

Сушеная петрушка - 2 ч. л.

Сушеный орегано - 1 ч. л.

Сушеный базилик - 1 ч. л.

Сушеный тимьян - 1 ч. л.

Красное вино - 1 чашка

Помидоры в собственном соку - 350 г

Свежая петрушка, пармезан - для подачи

Соль, перец

Оливковое масло

Способ приготовления:

1. Разогрейте большую сковороду с оливковым маслом на среднем огне. Добавьте говяжий фарш, размешайте его ложкой и обжаривайте до золотистой корочки.

2. Введите нарезанный кубиками лук, измельченный чеснок и травы. Посолите и поперчите по вкусу. Обжаривайте, пока лук не станет мягким и прозрачным.

3. Влейте красное вино и готовьте, помешивая, до полного испарения жидкости.

4. Добавьте измельченные помидоры и тщательно перемешайте. Накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне 30 минут, периодически помешивая.

5. Отварите пасту до готовности, полейте сверху соусом и украсьте свежей петрушкой и тертым пармезаном.