Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как понять, что организму не хватает витаминов? Способы восполнения дефицита

Дата публикации: 26.04.2026
Как понять, что организму не хватает витаминов? Какие продукты помогут восполнить недостаток

 

Вы когда-нибудь задумывались о том, что ваш организм постоянно общается с вами и передает важные сигналы? Однако вы можете не обращать на них внимания. Он посылает знаки, которые можно расшифровать, как азбуку Морзе. Состояние кожи, волос, ногтей и функционирование органов могут указывать на нехватку витаминов.

Ломкость и выпадение волос

Если ваши волосы начали интенсивно выпадать и выглядят сухими и безжизненными, это может свидетельствовать о недостатке витамина В7, известного также как биотин. Особенно это касается тех, кто употребляет сырые яйца, так как авидин в сыром белке препятствует усвоению биотина. Для восполнения этого элемента в рацион стоит добавить:

Картофель (приготовленный на пару или запеченный);
Бобы;
Миндаль;
Бананы;
Петрушку, укроп, кинзу.

Судороги

Частые судороги могут быть еще одним сигналом о нехватке важных микроэлементов, таких как кальций, калий и магний. Часто дефицит этих минералов возникает из-за физических нагрузок и стресса. Чтобы устранить нехватку магния, кальция и калия, включите в свой рацион:

Орехи (миндаль, грецкие и лесные орехи, фундук);
Латук, кресс-салат;
Яблоки;
Тыкву;
Дыни;
Бананы.

Высыпания на лице

Постоянные высыпания на коже лица могут указывать на недостаток витаминов группы В. Рекомендуется получать их не из аптечных комплексов, а из следующих продуктов:

Картофель;
Бананы;
Грибы (опята, вешенки, лисички);
Сыр;
Капусту;
Яйца.

Онемение конечностей

Онемение рук и ног часто связано с плохим кровообращением. Организм не производит достаточное количество новых клеток для транспортировки кислорода и питательных веществ. Это может происходить при нехватке витаминов группы В, таких как В6, В12 и В9. Рекомендуется увеличить потребление:

Апельсинов, мандаринов, грейпфрутов;
Мяса птицы;
Креветок, устриц и других морепродуктов;
Зерновых культур.

Изменение цвета кожи

Желтый оттенок кожи может быть признаком нехватки витамина В12. Этот витамин в большом количестве содержится в следующих продуктах:

Рыба;
Мясо (баранина, говядина, телятина);
Молоко;
Семга и другая красная рыба;
Йогурт;
Говяжья и куриная печень.

Однако с этой проблемой лучше всего обратиться к врачу, так как желтизна кожи и белков глаз может указывать на серьезные заболевания.

Воспаление десен

Если во время чистки зубов вы замечаете кровь на щетке, это может означать нехватку витамина D. При значительном дефиците возрастает риск развития пародонтоза. Включите в свой рацион:

Молочные продукты: кефир, сметану, молоко, простоквашу;
Рис;
Укроп, петрушку, кинзу;
Помидоры и огурцы;
Апельсины, мандарины;
Рыбу (особенно тунец);
Черную икру;
Яйца.

Трещины в уголках рта

Трещины в уголках рта чаще всего беспокоят женщин и называются угловым хейлитом. Это может свидетельствовать о нехватке цинка, витаминов группы В и железа. Чтобы восстановить баланс, стоит увеличить потребление:

Красной рыбы;
Бобов;
Орехов;
Яиц;
Фруктов;
Овощей.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео