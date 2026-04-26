Вы когда-нибудь задумывались о том, что ваш организм постоянно общается с вами и передает важные сигналы? Однако вы можете не обращать на них внимания. Он посылает знаки, которые можно расшифровать, как азбуку Морзе. Состояние кожи, волос, ногтей и функционирование органов могут указывать на нехватку витаминов.

Ломкость и выпадение волос

Если ваши волосы начали интенсивно выпадать и выглядят сухими и безжизненными, это может свидетельствовать о недостатке витамина В7, известного также как биотин. Особенно это касается тех, кто употребляет сырые яйца, так как авидин в сыром белке препятствует усвоению биотина. Для восполнения этого элемента в рацион стоит добавить:

Картофель (приготовленный на пару или запеченный);

Бобы;

Миндаль;

Бананы;

Петрушку, укроп, кинзу.

Судороги

Частые судороги могут быть еще одним сигналом о нехватке важных микроэлементов, таких как кальций, калий и магний. Часто дефицит этих минералов возникает из-за физических нагрузок и стресса. Чтобы устранить нехватку магния, кальция и калия, включите в свой рацион:

Орехи (миндаль, грецкие и лесные орехи, фундук);

Латук, кресс-салат;

Яблоки;

Тыкву;

Дыни;

Бананы.

Высыпания на лице

Постоянные высыпания на коже лица могут указывать на недостаток витаминов группы В. Рекомендуется получать их не из аптечных комплексов, а из следующих продуктов:

Картофель;

Бананы;

Грибы (опята, вешенки, лисички);

Сыр;

Капусту;

Яйца.

Онемение конечностей

Онемение рук и ног часто связано с плохим кровообращением. Организм не производит достаточное количество новых клеток для транспортировки кислорода и питательных веществ. Это может происходить при нехватке витаминов группы В, таких как В6, В12 и В9. Рекомендуется увеличить потребление:

Апельсинов, мандаринов, грейпфрутов;

Мяса птицы;

Креветок, устриц и других морепродуктов;

Зерновых культур.

Изменение цвета кожи

Желтый оттенок кожи может быть признаком нехватки витамина В12. Этот витамин в большом количестве содержится в следующих продуктах:

Рыба;

Мясо (баранина, говядина, телятина);

Молоко;

Семга и другая красная рыба;

Йогурт;

Говяжья и куриная печень.

Однако с этой проблемой лучше всего обратиться к врачу, так как желтизна кожи и белков глаз может указывать на серьезные заболевания.

Воспаление десен

Если во время чистки зубов вы замечаете кровь на щетке, это может означать нехватку витамина D. При значительном дефиците возрастает риск развития пародонтоза. Включите в свой рацион:

Молочные продукты: кефир, сметану, молоко, простоквашу;

Рис;

Укроп, петрушку, кинзу;

Помидоры и огурцы;

Апельсины, мандарины;

Рыбу (особенно тунец);

Черную икру;

Яйца.

Трещины в уголках рта

Трещины в уголках рта чаще всего беспокоят женщин и называются угловым хейлитом. Это может свидетельствовать о нехватке цинка, витаминов группы В и железа. Чтобы восстановить баланс, стоит увеличить потребление:

Красной рыбы;

Бобов;

Орехов;

Яиц;

Фруктов;

Овощей.