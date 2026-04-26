Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Куриные грудки, фаршированные шпинатом и сыром фета - рецепт изысканного блюда 0 173

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Куриные грудки, фаршированные шпинатом и сыром фета - рецепт изысканного блюда

Куриные грудки, фаршированные шпинатом и сыром фета, получаются нежными и сочными.

 

Если традиционные блюда из курицы вам уже не интересны, попробуйте приготовить куриные грудки, фаршированные шпинатом и фетой. Это сочетание удивит вас своей гармонией и вкусом. Фета добавляет мясу сочности и мягкости, а шпинат после запекания становится невероятно нежным и сладковатым.

Приготовление курицы, фаршированной фетой и шпинатом, не требует особых кулинарных навыков — этот рецепт подойдет даже для начинающих. Результат превзойдет все ожидания.

Куриное филе со шпинатом и фетой

Ингредиенты:

куриные грудки - 4 шт.;
сыр фета - 250 г;
шпинат свежий - 200 г;
лук - 1 шт.;
чеснок - 2 зубч.;
масло подсолнечное - 2 стол. л.;
сахар - 1 стол. л.;
специи для курицы по вкусу.

Приготовление:

1. Мелко нарежьте лук, а чеснок натрите на мелкой терке. Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте лук в течение 2-3 минут, затем добавьте чеснок и готовьте еще пару минут. Шпинат нарежьте мелко. В большой миске смешайте фету с жареным луком и рубленым шпинатом, используя вилку. Добавьте в начинку ложку сахара.

2. Разрежьте куриные грудки вдоль, чтобы получить тонкие пласты. Отбейте мясо с обеих сторон. С одной стороны приправьте курицу специями. Этой стороной выложите грудки на противень.
На одну половину филе положите начинку и накройте второй половинкой сверху.

3. Поместите противень с курицей в заранее разогретую до 200°C духовку. Запекайте куриные грудки с фетой примерно 20 минут. Подавайте с любым гарниром или овощным салатом.

По этому рецепту также можно сделать куриные рулетики с фетой, нарезав грудки на тонкие отбивные. Заверните начинку в отбивные, скрепите зубочистками и обжарьте на сковороде по 3 минуты с каждой стороны.

Источник: 1001sovet

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео