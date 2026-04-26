Куриные грудки, фаршированные шпинатом и сыром фета, получаются нежными и сочными.
Если традиционные блюда из курицы вам уже не интересны, попробуйте приготовить куриные грудки, фаршированные шпинатом и фетой. Это сочетание удивит вас своей гармонией и вкусом. Фета добавляет мясу сочности и мягкости, а шпинат после запекания становится невероятно нежным и сладковатым.
Приготовление курицы, фаршированной фетой и шпинатом, не требует особых кулинарных навыков — этот рецепт подойдет даже для начинающих. Результат превзойдет все ожидания.
Куриное филе со шпинатом и фетой
Ингредиенты:
куриные грудки - 4 шт.;
сыр фета - 250 г;
шпинат свежий - 200 г;
лук - 1 шт.;
чеснок - 2 зубч.;
масло подсолнечное - 2 стол. л.;
сахар - 1 стол. л.;
специи для курицы по вкусу.
Приготовление:
1. Мелко нарежьте лук, а чеснок натрите на мелкой терке. Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте лук в течение 2-3 минут, затем добавьте чеснок и готовьте еще пару минут. Шпинат нарежьте мелко. В большой миске смешайте фету с жареным луком и рубленым шпинатом, используя вилку. Добавьте в начинку ложку сахара.
2. Разрежьте куриные грудки вдоль, чтобы получить тонкие пласты. Отбейте мясо с обеих сторон. С одной стороны приправьте курицу специями. Этой стороной выложите грудки на противень.
На одну половину филе положите начинку и накройте второй половинкой сверху.
3. Поместите противень с курицей в заранее разогретую до 200°C духовку. Запекайте куриные грудки с фетой примерно 20 минут. Подавайте с любым гарниром или овощным салатом.
По этому рецепту также можно сделать куриные рулетики с фетой, нарезав грудки на тонкие отбивные. Заверните начинку в отбивные, скрепите зубочистками и обжарьте на сковороде по 3 минуты с каждой стороны.
Источник: 1001sovet
