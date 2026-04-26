Минерал для сердца: как выявить нехватку магния и где его найти 0 372

Дата публикации: 26.04.2026
Магний играет ключевую роль в предотвращении сердечных аритмий и стабилизации сердечно-сосудистой системы, поэтому важно следить за его уровнем в организме.

 

Магний известен своей способностью предотвращать мышечные спазмы, а его дефицит часто приводит к ночным судорогам в ногах. Этот минерал не только поддерживает работу мышц, но и необходим для нормального функционирования нервной системы и синтеза ферментов. Кроме того, магний способствует расслаблению кровеносных сосудов и снижению артериального давления, что в свою очередь стабилизирует сердечно-сосудистую систему и защищает от аритмии.

Источники магния

Одной из основных причин нехватки магния в организме является несбалансированный и бедный рацион.

Также дефицит магния может быть вызван интенсивными физическими нагрузками, стрессом, употреблением алкоголя, заболеваниями кишечника и почек, воспалительными процессами поджелудочной железы, диабетом, а также приемом слабительных и диуретиков.

Магний содержится во множестве продуктов. Чтобы обеспечить организм этим минералом, стоит включить в рацион следующие продукты:

Какао (100 г): 499 мг магния.
Миндаль (30 г): 80 мг магния.
Шпинат (225 г): 78 мг магния.
Орехи кешью (30 г): 74 мг магния.
Соевое молоко (240 мл): 61 мг магния.
Картофель (100 г): 43 мг магния.
Нежирный йогурт (250 г): 42 мг магния.
Бурый рис (100 г): 42 мг магния.
Банан: 32 мг магния.
Семга (85 г): 26 мг магния.
Цельнозерновой хлеб (1 ломтик): 23 мг магния.
Куриная грудка (85 г): 22 мг магния.
Брокколи (90 г): 12 мг магния.
Молоко 1-3,5% жирности (100 мл): 11-12 мг магния.
Яблоко: 9 мг магния.
Морковь: 7 мг магния.

Как выявить нехватку магния

Организму необходимо около 350 миллиграммов магния ежедневно, однако он не способен производить этот минерал самостоятельно. Дефицит магния часто проявляется в виде судорог в икроножных мышцах, что указывает на длительное недостаточное поступление этого элемента в организм. Тем не менее, существуют и другие симптомы, которые могут свидетельствовать о нехватке магния.

Первые признаки дефицита магния:

анорексия,
головокружение,
слабость,
усталость,
тошнота,
учащенное сердцебиение.

В долгосрочной перспективе могут проявиться следующие симптомы:

повышенная нервозность и излишняя возбудимость,
забывчивость,
колики,
покалывания в теле,
головные боли,
нарушения сна,
потеря в весе.

