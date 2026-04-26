По мнению диетолога Марины Сорокиной, одной из самых полезных пищевых добавок является кислота омега-3.

- Именно омега-3 способствует повышению нашей умственной активности, сообразительности и общей продуктивности. Кроме того, этот БАД помогает улучшить зрение и активизировать обмен веществ, - отмечает специалист по питанию.

Марина Сорокина также подчеркнула, что регулярный прием омега-3 позволяет офисным работникам, журналистам и дизайнерам защитить себя от множества заболеваний глаз. В частности, это помогает предотвратить одно из самых распространенных последствий длительной работы за компьютером - синдром «сухого глаза».

В каких продуктах содержится много омега-3?

Полезные для улучшения работы мозга и органов зрения жирные кислоты можно найти в следующих продуктах:

* жирной морской рыбе (скумбрия, сельдь, лосось)

* морепродуктах (креветки, осьминоги, морские ежи)

* авокадо

* грецких орехах

* льняном масле.