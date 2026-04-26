Ученые определили, какой чай способен практически полностью уничтожить коронавирус в слюне

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.04.2026
Изображение к статье: Ученые определили, какой чай способен практически полностью уничтожить коронавирус в слюне

О противовирусных свойствах чая в отношении SARS-CoV-2 исследователи говорили еще несколько лет назад. Специалисты из Университета Джорджии решили выяснить, какой сорт чая наиболее эффективно нейтрализует коронавирус в слюне.

 

Американские ученые провели тестирование 24 популярных сортов чая, сообщает Doctorpiter. Эффект напитка на уровень вируса в слюне исследовали в двух вариантах — при внутреннем употреблении и при полоскании горла. Результаты показали, что пять сортов чая способны подавить как минимум 96% вируса всего за 10 секунд пребывания во рту. По мнению ученых, такая эффективность связана с наличием в чае особых растительных соединений — полифенолов. Все пять сортов также продемонстрировали профилактическое действие, хотя оно оказалось немного менее выраженным. Результаты исследования были опубликованы в журнале Food and Environmental Virology.

Таким образом, вот пять сортов чая, выделенных авторами исследования:

* малиновый зингер,

* эвкалиптовая мята,

* мятная смесь,

* зеленый,

* черный.

Наиболее эффективным в борьбе с коронавирусом оказался черный чай: он за 10 секунд практически полностью уничтожал вирус в слюне, снижая его уровень на 99,9%.

«Наши результаты демонстрируют возможность быстрого вмешательства в домашних условиях (чаепитие или полоскание горла) для снижения инфекционной нагрузки SARS-CoV-2 в полости рта, что может также смягчить инфекцию слизистой оболочки рта», — заключили исследователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Смартфоны и телевизоры замедляют развитие речи и сокращают словарный запас детей
Люблю!
Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно
Изображение к статье: Китай жестко отреагировал на планы ЕС по защите промышленности, обещая ответные меры
Бизнес
Изображение к статье: Баварский премьер Маркус Зёдер: Германия нуждается в срочном возвращении обязательной воинской службы
В мире
Изображение к статье: Принц Гарри: Искренние слова о королевской семье и своем предназначении
Lifenews
Изображение к статье: Ученые обнаружили уникальный механизм контроля сахара в организме
Техно
Изображение к статье: Смартфоны и телевизоры замедляют развитие речи и сокращают словарный запас детей
Люблю!
Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно
Изображение к статье: Китай жестко отреагировал на планы ЕС по защите промышленности, обещая ответные меры
Бизнес

