О противовирусных свойствах чая в отношении SARS-CoV-2 исследователи говорили еще несколько лет назад. Специалисты из Университета Джорджии решили выяснить, какой сорт чая наиболее эффективно нейтрализует коронавирус в слюне.

Американские ученые провели тестирование 24 популярных сортов чая, сообщает Doctorpiter. Эффект напитка на уровень вируса в слюне исследовали в двух вариантах — при внутреннем употреблении и при полоскании горла. Результаты показали, что пять сортов чая способны подавить как минимум 96% вируса всего за 10 секунд пребывания во рту. По мнению ученых, такая эффективность связана с наличием в чае особых растительных соединений — полифенолов. Все пять сортов также продемонстрировали профилактическое действие, хотя оно оказалось немного менее выраженным. Результаты исследования были опубликованы в журнале Food and Environmental Virology.

Таким образом, вот пять сортов чая, выделенных авторами исследования:

* малиновый зингер,

* эвкалиптовая мята,

* мятная смесь,

* зеленый,

* черный.

Наиболее эффективным в борьбе с коронавирусом оказался черный чай: он за 10 секунд практически полностью уничтожал вирус в слюне, снижая его уровень на 99,9%.

«Наши результаты демонстрируют возможность быстрого вмешательства в домашних условиях (чаепитие или полоскание горла) для снижения инфекционной нагрузки SARS-CoV-2 в полости рта, что может также смягчить инфекцию слизистой оболочки рта», — заключили исследователи.